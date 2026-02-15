Πρόδρομος και Ζιβανάρης χρεοκόπησαν τον ΑΠΟΕΛ

Τον Ιούνιο του ‘24, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του πιο ανέλπιστου πρωταθλήματος από τον ΑΠΟΕΛ, στο Pints of Politics επιλέγαμε με κάποιους φίλους, κόντρα στο κλίμα των ημερών, να αναδείξουμε τη μεγάλη εικόνα. Υπό τη σκιά του διογκωμένου χρέους, υποδεικνύαμε πως αν δεν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της εταιρίας και κυρίως ο άνθρωπος που βρισκόταν στο πηδάλιο της, κανένα πρωτάθλημα δεν μπορούσε να σώσει τον ΑΠΟΕΛ. Και αυτό διότι όλο το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ για χρόνια αγνοούσε επιδεικτικά τη λογική. Εκείνο το podcast συγκέντρωσε τα πυρά των οργανωμένων, αλλά και επώνυμων ΑΠΟΕΛιστών. Κάποιοι μας χαρακτήρισαν αντιαποελίστες, κάποιοι άλλοι προχώρησαν και σε απειλές.

20 μήνες μετά, και αφού η ομάδα, αναπόφευκτα, χρεοκόπησε και αγωνιστικά, το κλίμα για τον Πρόδρομο και το συμβούλιο του διαφοροποιήθηκε. Οι οπαδοί θυμήθηκαν να απαιτήσουν την απομάκρυνση του, ενώ την εμφάνιση τους έκαναν και πρώην παράγοντες. Κάποιοι για να υπενθυμίσουν ότι τα έλεγαν χρόνια πριν, και άλλοι για να σημειώσουν τη μη αναστρέψιμη πορεία στην οποία οδηγεί την ομάδα ο Πρόδρομος Πετρίδης. Με πολλούς να καλούν το σωματείο, το οποίο φαίνεται να μην συναινεί στη συμφωνία με τους Βραζιλιάνους, να αναλάβει τα ηνία για να σώσει ό,τι σώζεται. Μπορεί όμως αυτό το συμβούλιο του σωματείου να είναι η διάδοχη κατάσταση;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κύριος υπαίτιος για τη σημερινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ομάδα, είναι ο Πρόδρομος Πετρίδης. Πρόκειται για τον άνθρωπο που δεν άφησε τίποτε όρθιο στο διάβα του. Τον άνθρωπο που ανέλαβε την ομάδα με μηδενικό σχεδόν χρέος και κατάφερε, με έσοδα μόνο από την Ευρώπη την τελευταία 13ετία πέραν των 130 εκατομμυρίων, να το εκτοξεύσει στα 50 εκατομμύρια. Προχωρώντας σε κάκιστους προγραμματισμούς και συντηρώντας προϋπολογισμούς διπλάσιους από τα δεδομένα έσοδα. Τον άνθρωπο που συνέχισε σταθερά να δημιουργεί χρέη εκατομμυρίων, ακόμα κι όταν έγινε ξεκάθαρο ότι η κατάσταση δεν ήταν αναστρέψιμη. Χωρίς να υπηρετεί κανένα πλάνο, αμφισβητώντας κάθε πλαίσιο λογικής, λειτουργώντας ως μάνατζερ και επιλέγοντας προπονητές και παίκτες τους οποίους κάθε έξι μήνες έδιωχνε για να επιλέξει τους επόμενους. Η σημερινή κατάντια του ΑΠΟΕΛ φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του. Και προφανώς και δεν θα έπρεπε να είναι κομμάτι των συζητήσεων για την επόμενη μέρα. Αντίθετα, θα έπρεπε προ πολλού να αποτελεί παρελθόν.

Βαρύτατες ευθύνες, όμως, έχει και το υφιστάμενο συμβούλιο του σωματείου. Το οποίο όφειλε να λειτουργεί ως θεματοφύλακας των συμφερόντων της ομάδας. Τι έκαναν ο Κυριάκος Ζιβανάρης και τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου όταν ο Πρόδρομος Πετρίδης, με έπαρση, δήλωνε ότι κάθε φορά που ο ΑΠΟΕΛ δεν εισέρχεται σε ευρωπαϊκούς ομίλους θα έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό 6-8 εκατομμύρια, μη αφήνοντας τίποτε στη φαντασία όσον αφορά τη μελλοντική πορεία της ομάδας; Τι έκαναν όταν με επίσημο τρόπο ενημέρωνε ότι το χρέος ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια; Τι έκαναν όταν η εταιρία δεν τηρούσε τα συμφωνηθέντα με το σωματείο, οδηγώντας και τα υπόλοιπα αθλητικά τμήματα σε μαρασμό; Όταν κλείδωνε όλα τα μελλοντικά έσοδα; Ή προχωρούσε σε τουλάχιστον περίεργους και ασύμφορους δανεισμούς θέτοντας εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα της ομάδας; Πότε αμφισβήτησαν τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας; Πέραν από την κατά καιρούς χλιαρή έκφραση κάποιων ανησυχιών, πότε παρενέβησαν ή προσπάθησαν να διορθώσουν την κατάσταση; Μπορούν αυτοί που υπηρέτησαν με ευλάβεια το (μη) πλάνο του ολετήρα του ΑΠΟΕΛ, να οδηγήσουν την ομάδα στην επόμενη μέρα; Οι οποίοι ακόμα και σήμερα αρνούνται να βγουν μπροστά, αναλαμβάνοντας το βάρος της ευθύνης τους; Με ποια εχέγγυα και με ποια αξιοπιστία;

Είναι γι’ αυτό που παρεμβάσεις όπως αυτές του Χριστόφορου Ποταμίτη, ότι θα πρέπει το σωματείο να κινηθεί κατά της εταιρίας και των διευθυντών της απαιτώντας αποζημιώσεις τόσο για τα χρέη που δημιούργησαν όσο και για τη γενικότερη ζημιά στην εικόνα του συλλόγου, δεν έχουν καμιά ουσία. Διότι ο Πρόδρομος Πετρίδης χρεοκόπησε τον ΑΠΟΕΛ οικονομικά, αγωνιστικά και ηθικά, με την ανοχή ή και την πλήρη συναίνεση του σωματείου. Η σημερινή κατάντια είναι και δικό τους έργο. Γι’ αυτό και μαζί με τον Πρόδρομο Πετρίδη, οφείλουν να παραιτηθούν και αυτοί. Αφού πρώτα λογοδοτήσουν. Και να αφήσουν τον ΑΠΟΕΛ να μπει σε μια νέα εποχή. Χωρίς βαρίδια. Κυρίως όμως χωρίς αυτούς που τον έφεραν εδώ που βρίσκεται σήμερα.

Ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει άλλη επιλογή από το να οδηγηθεί στην επόμενη μέρα. Και στην επόμενη μέρα δεν χωράνε ούτε ο άνθρωπος που έφερε την εταιρία σε αυτή την κατάντια, αλλά ούτε όσοι του επέτρεψαν για χρόνια να κάνει τα όσα έκανε. Χρειάζεται μια καινούργια διάδοχη κατάσταση η οποία χωρίς να βαρύνεται με την καταστροφή της ομάδας, θα αναλάβει υπό αυτές τις δραματικές συνθήκες να αναστρέψει την κατάσταση. Ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να επιβιώσει και χωρίς να πρωταγωνιστεί για κάποιο διάστημα. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να επιβιώσει με τους Πρόδρομο Πετρίδη και Κυριάκο Ζιβανάρη στο τιμόνι. Αυτό έδειξε η ιστορία. Αυτό αποδεικνύει ακόμα και σήμερα η όλη τους στάση.

https://x.com/AntonisPolydoro