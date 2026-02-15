Λεμεσός: Συνελήφθη ο πατέρας των δύο αδελφών για την απόπειρα φόνου στην Ανεξαρτησίας

Στη σύλληψη του πατέρα των δύο αδελφών που κατηγορούνται για απόπειρα φόνου στην οδό Ανεξαρτησίας προχώρησε το βράδυ της Κυριακής, 15 Φεβρουαρίου 2026, η Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας καταζητείτο δυνάμει δικαστικού εντάλματος για συνέργεια μετά τη διάπραξη κακουργήματος. Ο ύποπτος αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης του.

Η υπόθεση

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε γύρω στις 19:00, της 20ης Δεκεμβρίου 2025, ενώ το θύμα καθόταν σε καφετέρια. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ομάδα προσώπων του επιτέθηκε αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως ένας εκ των δραστών τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη.

Της απόπειρας φόνου ακολούθησαν βανδαλισμοί από αγνώστους στο κουρείο του 30χρονου υπόπτου, που βρίσκεται επίσης στην οδό Ανεξαρτησίας.

Σημειώνεται ότι, τα δύο αδέρφια 20 και 30 ετών, είχαν συλληφθεί στις 3 Ιανουαρίου 2026, μετά από επιχείρηση και καταδίωξη δια θαλάσσης ανοικτά της θαλάσσιας περιοχής Δεκέλειας και Ορμήδειας και ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν από τη χώρα με σκάφος.