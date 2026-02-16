Γερμανικά ΜΜΕ: Ο Μερτς σχεδιάζει την απεξάρτηση της Γερμανίας από τις ΗΠΑ

Ο Καγκελάριος Mερτς ζήτησε από τους συνεργάτες του να συντάξουν μια λίστα που να καταγράφει τους τομείς στους οποίους οι ΗΠΑ εξαρτώνται από τη Γερμανία.

Όπως σχολιάζουν γερμανικά ΜΜΕ, o Καγκελάριος θέλει να γνωρίζει ποια μέσα πίεσης έχει στη διάθεσή του στην περίπτωση που εμπλακεί σε μια αναμέτρηση ισχύος με τις ΗΠΑ.

Με τον τρόπο αυτό, όπως λέγεται στο Βερολίνο, ο Mερτς προσαρμόζεται στις αμερικανικές και τις κινεζικές πρακτικές.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι ΗΠΑ βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ευρωπαϊκά και γερμανικά προϊόντα, τεχνολογία και βιομηχανικό εξοπλισμό και σε πολλές περιπτώσεις οι εισαγωγές τους προέρχονται κατά πλειοψηφία ή αποκλειστικά από την Ευρώπη.

Η Γερμανία είναι κρίσιμος προμηθευτής για τις ΗΠΑ σε τομείς όπως οι χαλύβδινοι σωλήνες, που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι μαγνητικοί και αξονικοί τομογράφοι, βαριά μηχανήματα, όπως οι φορτωτές και οι οδοστρωτήρες, οι ανεμογεννήτριες και οι πυλώνες υψηλής τάσης.

Ταυτόχρονα, οικονομικοί κύκλοι γνωρίζουν ότι οι ΗΠΑ κατασκευάζουν τα καλύτερα όπλα στον κόσμο, αλλά μόνο επειδή γερμανικές εταιρείες τους προμηθεύουν τα απαραίτητα μηχανήματα.

Επιπρόσθετα, από μελέτες προκύπτει ότι αν ο Καγκελάριος και οι ομόλογοί του χρησιμοποιούσαν ως μέσο πολιτικής πίεσης αυτά τα πλεονεκτήματα, οι συνέπειες για τις ΗΠΑ θα ήταν δραματικές.

Για παράδειγμα, χωρίς πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά των 450 εκατ. καταναλωτών, οι αμερικανικοί κολοσσοί όπως η Apple, η Amazon και η Microsoft θα έβλεπαν δραματική πτώση της χρηματιστηριακής τους αξίας.

Εκτός αυτού, ένα μεγάλο μέρος των αμερικανικών κρατικών ομολόγων βρίσκεται στα χέρια ευρωπαίων επενδυτών, οι οποίοι ασκούν έτσι έμμεση αλλά ουσιαστική επιρροή στην ισοτιμία του δολαρίου.

Εξάλλου και οι μαζικές αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τα κράτη της ΕΕ δημιουργούν μεν εξαρτήσεις από την ευρωπαϊκή πλευρά, ταυτόχρονα όμως και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Τέλος, η γερμανική κυβέρνηση θα μπορούσε, σχολιάζεται, να εκμεταλλευτεί τη γερμανική υπεροχή και σε άλλους τομείς, όπως στην εφοδιαστική αλυσίδα των αμερικανικών εταιρειών, καθώς το αεροδρόμιο της Κολωνίας/ Βόννης δέχεται πτήσεις και κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξυπηρετώντας πρωτίστως μεγάλες αμερικανικές εταιρείες logistics, όπως η UPS και η Amazon.Αντίστοιχα νευραλγική θέση (για τις αμερικανικές στρατιωτικές αποστολές στην Αφρική και την Ευρώπη) έχει και το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Ramstein.

Πηγή: ΚΥΠΕ