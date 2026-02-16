Σε ΔΕΑ και Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη το Παγκύπριο Βραβείο Ειρήνης 2025

Στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων και στη Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη "Λένα Μελανίδου" απένειμε το Παγκύπριο Βραβείο Ειρήνης 2025 το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ), σε τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΠΣΕ, Τάσος Κωστέας, είπε ότι το 2025 το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης ανέπτυξε, σε συνεργασία και με άλλες οργανώσεις, μια σειρά από δυναμικές κινητοποιήσεις, καταδικάζοντας τους πολέμους και τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, καταδίκασε την «τακτική τεχνητής ανθρωπιστικής κρίσης που εφαρμόζει το Ισραήλ και πλήττει μαζικά τον άμαχο πληθυσμό», σημειώνοντας ότι το σημερινό Ισραήλ «προσβάλλει ολόκληρη την ανθρωπότητα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Προσβάλλει τη δική του ιστορία και σπιλώνει τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος των Ευρωπαίων Εβραίων».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κωστέας ζήτησε πλήρη διερεύνηση του ρόλου των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο κατά τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στην Παλαιστίνη και αλλού.

Επίσης, καταδίκασε τη ρωσική εισβολή και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας της Ουκρανίας, τις απειλές και την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, το συνεχιζόμενο εμπάργκο και τις απειλές εναντίον της Κούβας, τις επιθετικές προθέσεις για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

«Ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η στρατιωτικοποίηση καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας συζήτησης και διαμορφώνει μια νέα επικίνδυνη πολιτική λογική. Πρόσθεσε ότι οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται ραγδαία και αφαιρούν τεράστια κονδύλια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη της πείνας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την προστασία του περιβάλλοντος, ανέφερε.

Εξάλλου, συνέχισε, ο μιλιταρισμός δεν είναι ουδέτερη διαδικασία καθώς διαμορφώνει νοοτροπίες και καλλιεργεί την αντίληψη ότι τα προβλήματα λύνονται με τη βία ή με την απειλή βίας. «Όμως η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι εξοπλιστικοί ανταγωνισμοί δεν οδηγούν σε σταθερότητα αλλά στην καχυποψία, στον φόβο, και σε αλυσιδωτές αντιδράσεις που εύκολα μπορούν να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο», είπε.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης επισήμανε ότι η κατάργηση της διεθνούς νομιμότητας επιβαρύνει κυρίως τα μικρά και ανίσχυρα κράτη, όπως η Κύπρος, σημειώνοντας ότι "η χώρα μας έχει πολλούς και σοβαρούς λόγους να επιμένει στο δίκαιο και στην αλήθεια".

Όπως είπε, η συνεργασία μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την επούλωση των πληγών του παρελθόντος.

«Δύο από τα πιο εμβληματικά παραδείγματα αυτής της προσπάθειας είναι η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ) και η Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη «Λένα Μελανίδου», οι οποίες, αν και δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικά πεδία - το ανθρωπιστικό και το πολιτιστικό, υπηρετούν τον ίδιο ιερό σκοπό: τη συμφιλίωση», ανέφερε ο κ. Κωστέας.

Πρόσθεσε ότι η πολιτική υπόσταση της ΔΕΑ και η εθελοντική προσφορά της Δικοινοτικής χορωδίας μας δίνουν το παράδειγμα ότι όταν υπάρχει βούληση, υπάρχουν λύσεις, ακόμα και στο Κυπριακό.

Μιλώντας για τη ΔΕΑ, είπε ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι επιστήμονες εργάζονται δίπλα-δίπλα στα εργαστήρια και στους χώρους εκταφών, αποδεικνύοντας ότι η κοινή μοίρα της απώλειας δεν γνωρίζει εθνικότητα. "Αυτή η κοινή προσπάθεια προσφέρει στις οικογένειες τη δυνατότητα να κλείσουν έναν κύκλο πένθους, μειώνοντας την καχυποψία και καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση", δήλωσε.

Όσον αφορά τη Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη "Λένα Μελανίδου", ο κ. Κωστέας είπε ότι προσεγγίζει τη συνεργασία μέσα από τη δύναμη του εθελοντισμού και του πολιτισμού. Εκπροσώπησε την Κύπρο σε συναυλίες στο εξωτερικό, «αλλά η δύναμή της είναι ότι επισκέφθηκε, τραγούδησε και έστειλε μηνύματα ειρήνης σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, εθελοντικά και αφιλοκερδώς».

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος του ΠΣΕ ανέφερε ότι η ΔΕΑ διαχειρίζεται το τραυματικό παρελθόν, ενώ η Δικοινοτική Χορωδία οραματίζεται ένα αρμονικό μέλλον. «Και οι δύο φορείς αποδεικνύουν ότι η συνεργασία δεν είναι μόνο αναγκαία για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, αλλά και η μόνη οδός για μια κοινωνία που επιθυμεί να προχωρήσει μπροστά, απαλλαγμένη από το βάρος μιας κληρονομιάς βίας και πολέμου», ανέφερε.

ΚΥΠΕ