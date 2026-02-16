Ουκρανικό: Συνομιλίες για εδαφικά ζητήματα στη Γενεύη, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Η Ρωσία σκοπεύει να διαπραγματευτεί με την Ουκρανία για εδαφικά ζητήματα κατά τη διάρκεια των διήμερων συνομιλιών που ξεκινούν την Τρίτη στη Γενεύη, δήλωσε ο Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η παρουσία του επικεφαλής διαπραγματευτή Βλαντίμιρ Μεντίνσκι «θα είναι αναγκαία», μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε τον πρώην Υπουργό Πολιτισμού ως διαπραγματευτή της Ρωσίας, αλλά ο ίδιος έχει επικριθεί στην Ουκρανία ως μη σοβαρός συνομιλητής.

Ο Μεντίνσκι, παρότι συμμετείχε προηγουμένως στις συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, απουσίαζε από τις διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει στο Αμπού Ντάμπι νωρίτερα εφέτος.

Ο Πεσκόφ είπε ότι ο Μαντίνσκι απουσίαζε επειδή οι συζητήσεις αφορούσαν στρατιωτικά ζητήματα, τα οποία δεν εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιό του.

Ο νέος γύρος συνομιλιών στην Γενεύη έχει ένα διευρυμένο σχήμα, λέει το Κρεμλίνο και θα συμπεριλάβει και τον αρχηγό των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού Ίγκορ Κοστιουκόφ και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν.

Προς ενόχληση της Μόσχας, το Κίεβο αρνήθηκε να παραχωρήσει τον έλεγχο εδαφών που διεκδικεί η Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Ντονέτσκ.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι ο Πούτιν δεν θα πρέπει να λαμβάνει κανένα δώρο στις διαπραγματεύσεις.

Πριν από τις συνομιλίες της Γενεύης, ο Γκαλούζιν αναφέρθηκε στην πρόταση του Πούτιν, να τεθεί η Ουκρανία προσωρινά υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ.

Η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, δήλωσε ο Γκαλούζιν στο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS. Η πρόταση του Πούτιν είχε ήδη απορριφθεί ευρέως πέρυσι.

Παράλληλα με τις συνομιλίες με την Ουκρανία, διμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας επίσης διεξάγονται στην Γενεύη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στις οποίες συμμετέχει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει επανειλημμένα συναντηθεί με τον επικεφαλής Αμερικανό διαπραγματευτή Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ντμίτριεφ ασκεί πιέσεις για την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και προετοιμάζει μια αναβίωση των οικονομικών επαφών με τις ΗΠΑ σε περίπτωση ειρηνικής λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία συνεχίζει να λέει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, τον οποίο ξεκίνησε ο Πούτιν πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, αλλά με τους δικούς της όρους. Η Ουκρανία μέχρι στιγμής έχει απορρίψει τις ρωσικές απαιτήσεις ως απαράδεκτες.

ΚΥΠΕ