Εγκλωβισμένοι τουρίστες στο Μεξικό μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» -Έκλεισαν σχολεία και καταστήματα, φοβούνται για νέο κύμα βίας

Χάος προκάλεσε στο Μεξικό ο θάνατος του Ελ Μέντσο, του βαρόνου ναρκωτικών που είχε επικηρυχθεί για 15 εκατ. δολάρια.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, «El Mencho», συνελήφθη στην Ταπάλπα του Χαλίσκο, όπου τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ομοσπονδιακής επιχείρησης και πέθανε καθ' οδόν προς την Πόλη του Μεξικού, επιβεβαίωσε η Γραμματεία Εθνικής Άμυνας, όπως μεταδίδουν μεξικανικά μέσα.

Ο θάνατος του μετά από επιχείρηση του μεξικανικού στρατού στην πόλη Ταπάλπα με τη συνδρομή των ΗΠΑ, πυροδότησε εκτεταμένες αναταραχές με μέλη συμμοριών να πυρπολούν οχήματα και επιχειρήσεις, ενώ συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας.

Tαξιδιώτες έμειναν αποκλεισμένοι αφού αρκετές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς το Πουέρτο Βαγιάρτα.

Χώρες προειδοποιούν τους πολίτες τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προέτρεψε τους Αμερικανούς υπηκόους σε περιοχές του Μεξικού να «αναζητήσουν καταφύγιο και να παραμείνουν σε κατοικίες ή ξενοδοχεία» μέχρι νεωτέρας.

Αρκετές ακόμη χώρες εξέδωσαν προειδοποιήσεις και οδηγίες προς τους πολίτες τους στο Μεξικό.

Ο Καναδάς εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Καναδούς που βρίσκονται στο νοτιοδυτικό Μεξικό, μετά από αναφορές για οδοφράγματα, πυροβολισμούς και διαταραχές στις μετακινήσεις. Η κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ, να παρακολουθούν τα μέσα ενημέρωσης και να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών αρχών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο προέτρεψε τους Βρετανούς να «επιδείξουν εξαιρετική προσοχή, να ακολουθήσουν τις συστάσεις των τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των εντολών να παραμείνουν στα σπίτια τους, και να αποφύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια στις πληγείσες περιοχές».

Η αυστραλιανή κυβέρνηση υπενθύμισε στους πολίτες να «παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις συμβουλές των τοπικών αρχών», συμπεριλαμβανομένης της σύστασης των αρχών του Puerto Vallarta να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Η κινεζική πρεσβεία και το προξενείο στο Μεξικό δήλωσαν ότι «παρακολουθούν στενά την κατάσταση ασφάλειας» στις πληγείσες περιοχές και ζήτησαν από τους Κινέζους πολίτες και οργανισμούς στο Μεξικό να «παραμείνουν σε εγρήγορση, να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες τους».

Η ινδική πρεσβεία στο Μεξικό ενθάρρυνε τους Ινδούς υπηκόους στο Χαλίσκο και σε άλλες πληγείσες πολιτείες του Μεξικού να είναι προσεκτικοί, να αναζητήσουν καταφύγιο και να αποφύγουν περιοχές όπου διεξάγονται επιχειρήσεις των αρχών επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων μέτρων.

Η Νέα Ζηλανδία ζήτησε από τους πολίτες της να παρακολουθούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και να ακολουθούν τις συμβουλές των τοπικών αρχών, καθώς και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις.

Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας -Κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια σε πολιτείες του Μεξικού

Η νύχτα ήταν ήσυχη στο Πουέρτο Βαγιάρτα, όπου βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας και τα σχολεία και τα καταστήματα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, όπως δήλωσε στο CNN ένας Αμερικανός πολίτης που ζει στην πόλη.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο, ο Ντέιβιντ Μπαρ Ταλ είπε ότι είδε μαύρες στήλες φωτιάς και άκουσαν εκρήξεις κοντά στο σπίτι.

«Τώρα είναι μεσάνυχτα. Είναι ήσυχα εδώ και αρκετή ώρα. Δεν υπάρχουν εκρήξεις, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα που να καίγονται», είπε, μετά από μια μέρα δράσεων που χαρακτήρισε «ταραχώδη».

«Αλλά και αύριο, έχουμε ακούσει ότι θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας», είπε. «Όλοι θα μείνουν στα σπίτια τους. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, ούτε οι τράπεζες».

Την ίδια ώρα κλειστά είναι τα σχολεία και πανεπιστήμια σε πολιτείες του Μεξικού. «Προκειμένου να προστατεύσουμε τα παιδιά, τους νέους και τους δασκάλους μας στο Χαλίσκο, αποφάσισα ότι τα μαθήματα με φυσική παρουσία θα ακυρωθούν αύριο στην πολιτεία (…) Έχω επίσης διατάξει την ακύρωση των μαζικών εκδηλώσεων την Κυριακή σε όλη την πολιτεία», δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X ο κυβερνήτης του Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους.

Πηγή: iefimerida.gr