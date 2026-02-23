Λεμεσός: Η Κομισιόν ενέκρινε τα €44,5 εκατ. για το νέο στάδιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, τη δημόσια χρηματοδότηση €44,5 εκατ. εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού σταδίου στη Λεμεσό, καθώς και τη μεταγενέστερη χρήση του από τρεις επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες με προνομιακούς όρους, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την απόφαση, το πρώτο σκέλος αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση, ύψους €44,5 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή του σταδίου, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2022. Αναφέρεται ότ «το νέο γήπεδο αντικατέστησε το παλαιό στάδιο της πόλης, το οποίο δεν πληρούσε πλέον τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και τεχνικών προδιαγραφών και δεν μπορούσε να αναβαθμιστεί ώστε να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις».

Η χρηματοδότηση παραχωρήθηκε στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής του σταδίου. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, «το νέο στάδιο προσφέρει μια σύγχρονη και ασφαλή αθλητική εγκατάσταση για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ενώ μπορεί να φιλοξενεί και εκδηλώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, ενισχύοντας την αθλητική υποδομή της περιοχής και την ευρύτερη πολιτιστική ζωή της πόλης».

Το δεύτερο μέτρο που ενέκρινε η Κομισιόν είναι η υπογραφή εκ μέρους του ΚΟΑ συμφωνίας άδειας χρήσης διάρκειας 20 ετών με τις ομάδες Απόλλων Λεμεσού, ΑΕΛ Λεμεσού και Άρης Λεμεσού. Σύμφωνα με την Κομισιόν, με τη συμφωνία αυτή, «οι σύλλογοι αποκτούν το δικαίωμα χρήσης του σταδίου για τους εντός έδρας αγώνες τους, καταβάλλοντας σταθερό ετήσιο μίσθωμα, χαμηλότερο από το επίπεδο της αγοράς». Επιπλέον, «η προνομιακή τιμολόγηση συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις των ομάδων που αφορούν τη λειτουργία, τη συντήρηση, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης στο στάδιο».

Η Κομισιόν αξιολόγησε τα παραπάνω μέτρα και κατέληξε ότι είναι «κατάλληλα για την επίτευξη του στόχου της παροχής και της αποτελεσματικής χρήσης σύγχρονων αθλητικών υποδομών με κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα».

Παράλληλα, «διαπιστώθηκε ότι τα μέτρα είναι αναγκαία, δεδομένης της απουσίας ιδιωτικής χρηματοδότησης, και αναλογικά, καθώς περιορίζονται στο απολύτως απαιτούμενο για την υλοποίηση του έργου, ενώ οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν περιορισμένες,» παρέχοντας βάσει αυτών έγκριση στα μέτρα κρατικής ενίσχυσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ