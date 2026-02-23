Χαλάει ο καιρός: Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε για σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί και θα παραμείνει μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως περιοχές του εσωτερικού, τα ορεινά και πιθανόν τα νότια και ανατολικά παράλια. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να σημειωθεί χαλάζι, ενώ η ένταση της βροχής ενδέχεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.