Χαλάει ο καιρός: Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Χαλάει ο καιρός: Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί και θα παραμείνει μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε για σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί και θα παραμείνει μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως περιοχές του εσωτερικού, τα ορεινά και πιθανόν τα νότια και ανατολικά παράλια. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να σημειωθεί χαλάζι, ενώ η ένταση της βροχής ενδέχεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Tags

κακοκαιρίαΚΙΤΡΙΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα