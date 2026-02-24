Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νότια Κορέα: Έφεση του πρώην προέδρου κατά της ισόβιας κάθειρξης για τον στρατιωτικό νόμο του 2024

Οι συνήγοροί του μιλούν για «προβλήματα» στην απόφαση και ζητούν επανεξέταση της υπόθεσης

Ο νοτιοκορεάτης πρώην πρόεδρος Γιουν Σοκ Γελ άσκησε έφεση στην καταδίκη του να εκτίσει ισόβια κάθειρξη στη δίκη του επειδή είχε κηρύξει στρατιωτικό νόμο το 2024, που πάντως δεν είχε αντέξει παρά μερικές ώρες, ανακοίνωσαν σήμερα οι συνήγοροί του.

«Εκτιμάμε ότι είναι ευθύνη μας να αναφερθούμε με σαφήνεια στα προβλήματα που εγείρει η απόφαση αυτή, όχι μόνο στα αρχεία του δικαστηρίου, αλλά και μπροστά στην κρίση της Ιστορίας», επιχειρηματολόγησε η ομάδα των δικηγόρων του κ. Γιουν στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

