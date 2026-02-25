Μεξικό: Μοντέλο του OnlyFans αρνείται ότι ήταν η σύντροφος που οδήγησε τις Αρχές στον «Ελ Μέντσο»

Η Μεξικανή influencer και μοντέλο του OnlyFans, Maria Julissa, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που τη θέλουν να είναι η σύντροφος που οδήγησε τις Αρχές στον «Ελ Μέντσο».

Οι ισχυρισμοί αυτοί εις βάρος του μοντέλου άρχισαν να διακινούνται ευρέως στα ισπανόφωνα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη δημοσιοποίηση -σύμφωνα με χρήστες- ακόμη και φωτογραφίας που φέρεται να δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και έδειχνε τη Maria Julissa με τον διαβόητο βαρόνο των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», κατά κόσμον Νεμέσιο Οσεγκουέρα Θερβάντες.

Στο στόχαστρο απειλών η «Baseball Barbie»

Το 25χρονο μοντέλο -με τους πάνω από 3,5 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram- βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων διαδικτυακών επιθέσεων.

Η Julissa, γνωστή και ως «Baseball Barbie» λόγω της ενασχόλησής της με το μπέιζμπολ ως δημιουργός περιεχομένου, βρέθηκε στο στόχαστρο ακόμη και δημόσιων απειλών.

Πανό που αναρτήθηκε σε γέφυρα στη Ζαποπάν της πολιτείας Χαλίσκο, στο δυτικό Μεξικό, την κατηγορούσε ότι «πρόδωσε» το καρτέλ «Νέα Γενιά Χαλίσκο» (CJNG), με τις τοπικές Αρχές να δηλώνουν ότι είναι ενήμερες για τις απειλές.

Παρά τη φημολογία, καμία επίσημη πηγή δεν έχει συνδέσει τη νεαρή influencer με τον νεκρό αρχηγό του καρτέλ, ενώ η ίδια επιμένει ότι οι εις βάρος της κατηγορίες είναι «εντελώς ψευδείς» και επικίνδυνες.

Μοντέλο του Onlyfans: «Δεν έχω καμία σχέση με αυτή την υπόθεση»

Σε ανάρτησή της, η Julissa ξεκαθάρισε: «Θέλω να το καταστήσω απολύτως σαφές: δεν έχω καμία σχέση με αυτή την κατάσταση».

Όπως ανέφερε, οι πληροφορίες που κυκλοφορούν είναι «ψευδείς και αβάσιμες», καλώντας το κοινό να μην πέφτει θύμα fake news και να ανατρέχει σε επίσημες πηγές.

Οι μεξικανικές αρχές δεν έχουν αποκαλύψει την ταυτότητα της γυναίκας που φέρεται να επισκέφθηκε τον Οσεγκέρα σε ορεινό θέρετρο στην Ταπάλπα της πολιτείας Χαλίσκο, γεγονός που άφησε περιθώριο για φήμες και εικασίες.

Πώς εντοπίστηκε ο «Ελ Μέντσο»

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Μεξικού, Ρικάρντο Τρεβίλα, οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να εντοπίσουν τον αρχηγό του CJNG μέσω μιας «ρομαντικής συντρόφου».

Όπως δήλωσε ο Μεξικανός υπουργός, οι υπηρεσίες πληροφοριών ταυτοποίησαν άτομο από το στενό περιβάλλον της γυναίκας, διαπιστώνοντας ότι είχε μεταφερθεί στην ορεινή κοινότητα Ταπάλπα, όπου κρυβόταν ο καταζητούμενος αρχηγός του καρτέλ. Μετά την αποχώρησή της από το συγκρότημα, ειδικές δυνάμεις του μεξικανικού στρατού επιχείρησαν στο σημείο.

Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με ενόπλους του καρτέλ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Οσεγκέρα και την εξόντωση συνεργατών του.

Κύμα βίας στο Μεξικό μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Ο «Ελ Μέντσο» ήταν από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες στο Μεξικό και στόχος και των αμερικανικών Αρχών, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να τον έχει επικηρύξει με 15.000.000 δολάρια.

The man known as “El Mencho," one of Mexico's most notorious cartel leaders was killed by Mexican authorities using U.S. intelligence, sources tell ABC News. https://t.co/NHTcea9M7N pic.twitter.com/2h3NC08mIx — ABC News (@ABC) February 22, 2026

Μετά τον θάνατό του, το καρτέλ εξαπέλυσε κύμα βίας σε πολλές πολιτείες, κυρίως στη Χαλίσκο. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών και 25 μέλη της Εθνικής Φρουράς του Μεξικού, ενώ σημειώθηκαν εμπρησμοί οχημάτων, βανδαλισμοί και αποκλεισμοί δρόμων.

Πηγή: iefimerida.gr