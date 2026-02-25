Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κολέγιο CDA : Φυτεύοντας το αύριο στις πληγείσες περιοχές

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων επιτυχημένης παρουσίας στην εκπαίδευση το Κολέγιο CDA πραγματοποίησε συμβολική περιβαλλοντική ενέργεια τις 25 Φεβρουαρίου 2026.

Φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό συμμετείχαν σε συμβολική δεντροφύτευση πλησίον της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου, στο χωριό Βουνί της Λεμεσού, περιοχή που επλήγη από τις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές.

Η πρωτοβουλία - με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας αναδάσωσης της περιοχής - υλοποιήθηκε με επιτυχία σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, με την ευγενή παραχώρηση των δενδρυλλίων και στήριξη μελών του προσωπικού του.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Κολεγίου CDA, μετατρέποντας την επέτειο των 50 χρόνων σε μια έμπρακτη προσφορά για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου.

