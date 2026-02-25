Αφθώδης πυρετός: Εμβολιασμοί από σήμερα σε φάρμες αγελάδων - Δεν τίθεται θέμα κατανάλωσης

Πολύωρη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως που έχει στηθεί στο Κέντρο «ΖΗΝΩΝ», με αντικείμενο τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού και τον προγραμματισμό των εμβολιασμών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, οι εμβολιασμοί ξεκινούν σήμερα από φάρμες αγελάδων στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, ενώ διαβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στην κατανάλωση κρέατος και γάλακτος.

Η σύσκεψη έγινε παρουσία εμπειρογνωμόνων, ιδιωτών κτηνιάτρων και λειτουργών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων βημάτων. Κατά τη σύσκεψη έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, ενώ παρουσιάστηκε το πλάνο εμβολιασμών για τις επόμενες ημέρες. «Το πλάνο θα προσαρμόζεται δυναμικά, ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν» σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας.

Αρχίζουν εμβολιασμούς σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων - Ίδιος ο ορότυπος του ιού με τα κατεχόμενα

Εμβολιασμούς με δέκα χιλιάδες εμβόλια που θα παραληφθούν από τα κατεχόμενα, αρχίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, με την επιστράτευση ιδιωτών κτηνιάτρων, οι οποίοι ήδη συνεργάζονται με τις επηρεαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες στη Λάρνακα. Αυτό θα ερφαρμοστεί, έως ότου παραληφθούν και τα υπόλοιπα εμβόλια (529.000 δόσεις), από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι οποίες εξήγησαν ότι αρχικά θα επικεντρωθούν στην ακτίνα των τριών χιλιομέτρων της μολυσμένης περιοχής.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, ανέφερε πως «το θετικό είναι ότι δεν έχουμε προς το παρόν άλλα θετικά κρούσματα από τα δείγματα που εξετάζονται στο εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών».

Τόνισε ότι «χθες, αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τους συναδέλφους Κτηνιάτρους που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επεξηγήθηκε η κατάσταση και ενημερώθηκαν σε σχέση με την επιδημιολογική κατάσταση στη μολυσμένη περιοχή, στη ζώνη επιτήρησης των δέκα χιλιομέτρων. Πάρθηκε απόφαση να αρχίσει ο εμβολιασμός των ευπαθών ζώων, ειδικά των αιγοπροβάτων και των βοοειδών, στα τρία χιλιόμετρα, μέσα στη ζώνη επιτήρησης. Θα ξεκινήσουμε με τις δέκα χιλιάδες δόσεις εμβολίων που αναμένεται να έρθουν σήμερα από τα κατεχόμενα».

Αναμένονται, είπε, «εντός των ημερών να φθάσουν και οι υπόλοιπες 529.000 δόσεις που παραγγέλθηκαν από την ΕΕ. Επίσης, σε λίγο θα ξεκινήσει σύσκεψη με τους ιδιώτες κτηνίατρους και με τους εμπειρογνώμονες, για να καταρτιστεί ένα γενικότερο πλάνο εμβολιασμών. Θα χρησιμοποιηθούν οι ιδιώτες κτηνίατροι για τους εμβολιασμούς στην μολυσμένη περιοχή, αυτοί που συνεργάζονται με τις μονάδες και ξέρουν τα ζώα και τους κτηνοτρόφους. Η υπουργός θα έχει συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους για να συζητήσουν τα πακέτα στήριξης των Κτηνοτρόφων».

Κληθείσα να απαντήσει εάν είχαμε άλλα εμβόλια στις αποθήκες μας, είπε ότι «παραγγέλλονται μέσω της ΕΕ στην εταιρεία που τα κατασκευάζει και έρχονται απευθείας. Μόλις είχαμε το πρώτο κρούσμα, αμέσως ενημερώθηκε η Επιτροπή. Δηλαδή στις 19 Φεβρουαρίου ενημέρωσε ο κτηνοτρόφος, στις 20 βγήκε το αποτέλεσμα και στις 21 και 22 του μήνα μιλήσαμε ξανά μαζί με την Επιτροπή. Στις 23 ήταν παρούσα στις Βρυξέλλες η υπουργός μας και μίλησε με την Επιτροπή. Παράγονται, έρχονται φρέσκα. Η ίωση αυτή έχει πάρα πολλούς ορότυπους, αν θυμάστε ενημερώσαμε σε κάποια στιγμή ότι είναι ο ορότυπος Sat-1, άρα το εμβόλιο πρέπει να είναι συγκεκριμένο».

Σημείωσε ότι ο ορότυπος είναι ο ίδιος με τα κατεχόμενα, ενώ τόνισε ότι «στάλθηκαν δείγματα στο εργαστήριο αναφοράς για περαιτέρω ανάλυση, για να δούμε εάν υπάρχουν κοινά στοιχεία. Ορότυπος, για να το πω απλά, είναι μια οικογένεια. Οικογένεια ιών που έχει πολλά αδέλφια, όπως λέμε γρίπη Α, γρίπη Β. Υπάρχουν επτά ορότυποι συνολικά».

Εξάλλου είπε ότι θανατώθηκαν 263 βοωειδή, όπως ανέφερε και την Τρίτη, θα καταστραφούν τροφές και σανοί, ενώ τόνισε πως «θα συνεχιστούν οι θανατώσεις, στις υπόλοιπες μονάδες αιγοπροβάτων. Θα γίνουν οι καταγραφές, οι κοστολογήσεις και μετά θα αρχίσουν οι θανατώσεις. Ανοίχθηκαν τα σημεία ταφής, γίνονται οι δειγματοληψίες και λοιπά».

Σε σχέση με τον επηρεασμό των εξαγωγών κρέατος λόγω της κατάστασης με τον ιό στην Κυπριακή Δημοκρατία, η κ. Γεωργιάδου σημείωσε πως «το μόνο που έχω να σας πως είναι ότι διασφαλίστηκε το χαλλούμι. Για όλα τα υπόλοιπα θα αναμένουμε αντιδράσεις. Προς το παρόν έχουμε εξασφαλισμένες τις εξαγωγές χαλλουμιού».

Για την πορεία της κατάστασης των κτηνοτροφικών μονάδων όπου εντοπίστηκαν κρούσματα του αφθώδους πυρετού και αν θα πρέπει να μείνουν κλειστές για κάποιο χρονικό διάστημα σημείωσε πως «γίνονται απολυμάνσεις, θα γίνουν ξανά επιθεωρήσεις, καθαρισμοί για τουλάχιστον ένα με δύο μήνες. Μετά θα επιθεωρηθούν οι μονάδες και θα δούμε κατά πόσο μπορούν να βάλουν ζώα μέσα. Το ζήτημα της μόλυνσης έχει να κάνει με υγρασία, πεχά κτλ».

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς και το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να αποκτήσουν αντισώματα τα ζώα, η κ. Γεωργιάδου σημείωσε «γύρω στις δύο εβδομάδες».

Για την συνέχιση των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στις μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες, ξεκαθάρισε πως «θα δούμε πως θα χειριστούμε τους εμβολιασμούς, από πιο σημείο θα επεκταθούμε και αναλόγως θα κρίνουμε τα τρία και τα δέκα χιλιόμετρα. Όταν ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί, περάσει ένα χρονικό διάστημα δύο με τρεις εβδομάδες και προχωρήσουν και οι εμβολιασμοί σε άλλες περιοχές, θα δούμε πού θα φτάσουμε. Αυτό είναι στο τραπέζι να συζητηθεί σήμερα».

Παράλληλα, σε σχέση με το προσωπικό το οποίο θα κληθεί να προχωρήσει τους εμβολιασμούς, σημείωσε πως «καλέστηκαν οι όλοι ιδιώτες κτηνίατροι οι οποίοι μπορούν να εμβολιάσουν τα ζώα και για αυτό είναι εδώ για να συντονιστούμε».

Όσον αφορά στην καταγγελία κτηνοτρόφου ότι το πρωί δεν υπήρχαν κρούσματα στην μονάδα του, ενώ μέχρι το μεσημέρι βρέθηκαν ορισμένα θετικά και τους ζήτησε να του δώσουν γραπτώς ότι θα θανατωθούν τα ζώα του, η κ. Γεωργιάδου είπε πως «από τη στιγμή που υπάρχει μια υποψία, μπαίνει ένας προσωρινός φραγμός. Λαμβάνονται δείγματα, γίνεται διερεύνηση, εξετάζονται τα δείγματα και όταν επιβεβαιωθεί το κρούσμα δίνεται γραπτώς εντολή περιορισμού της μονάδας για το τι απαγορεύεται. Για τον συγκεκριμένο, ίσως να υπήρξε κάποια παρανόηση».

Σε άλλο ερώτημα που αφορούσε συνάντηση των κτηνοτρόφων με την Πρόεδρο της Βουλής, οι οποίοι της κατήγγειλαν ότι δεν έχουν ενημέρωση από κανένα, απάντησε πως «οι κτηνοτρόφοι, από τη στιγμή που υπήρχε το κρούσμα στα κατεχόμενα, ενημερώθηκαν και με μήνυμα και με leaflet, καλέστηκαν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, έγιναν σεμινάρια. Πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε τις μολυσμένες μονάδες και μετά, όχι να δίνουμε στοιχεία δεξιά και αριστερά για το ποιος είναι μολυσμένος και ποιος όχι. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι σωστό ούτε για τους μολυσμένους ανθρώπους.

Σημείωσε επίσης ότι πάντα υπάρχει πλάνο δράσης και ακολουθείται. «Σχέδιο δράσης εκτάκτων περιστατικών υπάρχει εδώ και χρόνια για όλα τα νοσήματα της λίστας Α, όπως και σε άλλες περιπτώσεις που είχαμε τον αφθώδη ή τη γρίπη των πτηνών».