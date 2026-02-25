Δύο αρκούδες έφτασαν από την Αργεντινή στη Σόφια καθ’ οδόν προς το νέο τους σπίτι

Δύο αρκούδες από ζωολογικό κήπο της Αργεντινής έφθασαν στη Σόφια καθ’ οδόν προς το νέο τους σπίτι στο καταφύγιο αρκούδων στο Μπελίτσα, στη νότια οροσειρά της Ρίλα.

Ο Γκόρντο και η Φλορένσια, που ζούσαν στον ζωολογικό κήπο του Λουχάν, έφτασαν αεροπορικώς στη Σόφια, και έγιναν οι πρώτες αρκούδες που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από τη Νότια Αμερική στο Αεροδρόμιο της Σόφιας, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook το Ίδρυμα Four Paws.

Τα δύο ζώα θα διανύσουν το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού τους με ειδικά διαμορφωμένο όχημα μεταφοράς άγριας ζωής.

Η επιχείρηση μετεγκατάστασης οργανώθηκε από το Four Paws με τη στήριξη βουλγαρικών και διεθνών θεσμών και οργανισμών. Οι πρώτες λεπτομέρειες για την αποστολή είχαν δοθεί την Τρίτη.

Στο πλαίσιο διαδικτυακής εκστρατείας συγκέντρωσης πόρων για τη μεταφορά, το Four Paws ανέφερε ότι ο Γκόρντο και η Φλορένσια κρατούνταν σε ακατάλληλους χώρους, χωρίς επαρκή χώρο και περιβαλλοντικό εμπλουτισμό, δεν μπορούσαν να πέσουν σε χειμερία νάρκη και δεν είχαν την απαραίτητη μακροχρόνια φροντίδα. Και τα δύο ζώα παρουσίαζαν σαφή σημάδια ψυχικής ταλαιπωρίας.

Οι αρκούδες εμβολιάστηκαν, αποπαρασιτώθηκαν και έλαβαν την απαραίτητη έγκριση για το ταξίδι. Με την άφιξή τους στο Μπελίτσα, θα φιλοξενηθούν αρχικά σε ξεχωριστούς χώρους ώστε να προσαρμοστούν με ασφάλεια, με προοπτική κοινωνικής ένταξης σε μεταγενέστερο στάδιο υπό την επίβλεψη ειδικών. Το καταφύγιο θα τους προσφέρει όσα στερήθηκαν μέχρι σήμερα: επαρκή χώρο, περιβαλλοντικό εμπλουτισμό και κατάλληλη φροντίδα, ανέφερε το Four Paws.

Μαζί με τον Γκόρντο και τη Φλορένσια μετεγκαταστάθηκε και η τίγρη Φλόρα, η οποία θα μεταφερθεί στο Καταφύγιο Μεγάλων Αιλουροειδών FELIDA στην Ολλανδία.

Σε ενημέρωση Τύπου στο Αεροδρόμιο της Σόφιας, ο κτηνίατρος του Four Paws και επικεφαλής της αποστολής διάσωσης στην Αργεντινή, δρ Αμίρ Χαλίλ, δήλωσε ότι χρειάστηκαν μήνες σκληρής δουλειάς για να προετοιμαστούν οι αρκούδες για τη μακρά πτήση προς τη Βουλγαρία.

Ερωτηθείς από το πρακτορείο BTA ποιες είναι οι προσδοκίες για την προσαρμογή τους, ανέφερε ότι οι ειδικοί δεν αναμένουν προβλήματα, παρότι η θερμοκρασία στη Βουλγαρία είναι αυτή την περίοδο περίπου 30 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη από ό,τι στην Αργεντινή.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Four Paws, Γιόζεφ Πφάμπιγκαν, δήλωσε ότι αποστολή της οργάνωσης είναι η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τα ζώα, προσθέτοντας ότι τα ζώα είτε ανήκουν στη φύση είτε οι άνθρωποι οφείλουν να τους παρέχουν συνθήκες διαβίωσης όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φυσικό τους περιβάλλον.

Πριν αναχωρήσουν για το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού τους, ο Γκόρντο και η Φλορένσια έφαγαν σταφύλια και μήλα, τα οποία, σύμφωνα με το προσωπικό του Four Paws, είναι η αγαπημένη τους τροφή.

