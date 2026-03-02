«Ένας γέρος που βιάζεται»: Η γεωπολιτική μετάλλαξη του Ντόναλντ Τραμπ

Η εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε ανέκαθεν ένα μωσαϊκό αντιφάσεων, όμως η πρόσφατη απόφασή του να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε μια μετωπική σύγκρουση με την Τεχεράνη αποτελεί το αποκορύφωμα ενός κυνικού πολιτικού οπορτουνισμού. Για τους επικριτές του, η μετάβαση από τη ρητορική του «Προέδρου της Ειρήνης» στην κήρυξη αεροπορικού πολέμου την 28η Φεβρουαρίου, συνιστά μια μνημειώδη υποκρισία. Ωστόσο, για τον ίδιο τον Τραμπ, η συνέπεια δεν αποτελεί πολιτική αρετή· μοναδικός του γνώμονας παραμένει η «νίκη», όπως ο ίδιος την ορίζει ανάλογα με τη συγκυρία.

Η Ανατομία της Λήψης Αποφάσεων

Ο Τραμπ δεν επιτίθεται από θέση ισχύος, αλλά για λόγους τακτικής. Όπως συνέβη και στην περίπτωση της Βενεζουέλας, η αμερικανική παρέμβαση υποκινείται από την αντίληψη ότι ο αντίπαλος είναι δομικά εξασθενημένος. Η αποδυνάμωση των επιχειρησιακών βραχιόνων του Ιράν μετά την 7η Οκτωβρίου και η υποβάθμιση της ιρανικής αεράμυνας από προηγούμενα πλήγματα, δημιούργησαν ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για ένα αποφασιστικό νοκ άουτ.

Στο λυκόφως της πολιτικής του καριέρας, ο Τραμπ αναβιώνει το δόγμα του «παγκόσμιου μπάτσου», αλλά με μια κρίσιμη διαφορά: διορίζει τον εαυτό του ως τον μοναδικό «δικαστή και δήμιο».

Εκεί όπου άλλοτε αμφιταλαντευόταν μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής δράσης, τώρα εμφανίζεται απαλλαγμένος από εσωτερικές διερωτήσεις. Το επιτελείο του αποτελείται πλέον αποκλειστικά από πειθήνιους oσφυοκάμπτες, γεγονός που επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή αποφάσεων χωρίς κανένας θεσμός να τον ελέγχει ή να τον συγκρατεί.

Το Πετρέλαιο και η Σφραγίδα του 1970

Η κοσμοθεωρία του Τραμπ παραμένει αγκυλωμένη στις τραυματικές εμπειρίες της δεκαετίας του 1970 — την ενεργειακή κρίση και την κρίση των ομήρων στην Τεχεράνη. Η επιμονή του στην εργαλειοποίηση των φυσικών πόρων είναι εμφανής:

Στη Βενεζουέλα, έχει ήδη εξασφαλίσει τον έλεγχο ροής του πετρελαίου. Στο Ιράκ και τη Συρία, είχε εκφράσει επανειλημμένα τη μεταμέλειά του που οι ΗΠΑ δεν «κράτησαν το πετρέλαιο». Στο Ιράν, παρά το ανθρωπιστικό προπέτασμα περί «ελευθερίας του λαού», η στρατηγική του επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο της παγκόσμιας προσφοράς και τη δραστική μείωση των τιμών της ενέργειας, ενισχύοντας το αμερικανικό γεωπολιτικό έρεισμα.

Το «Πορτοκαλί και το Γκρίζο»: Η Βιασύνη της Υστεροφημίας

Στο λυκόφως της πολιτικής του καριέρας, ο Τραμπ εμφανίζεται ως ένας «ένας γέρος που βιάζεται». Η ανάγκη του να αφήσει ένα ανεξίτηλο ιστορικό αποτύπωμα τον οδηγεί στην περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και των παγιωμένων διπλωματικών κανόνων. Αναβιώνει το δόγμα του «παγκόσμιου μπάτσου», αλλά με μια κρίσιμη διαφορά: διορίζει τον εαυτό του ως τον μοναδικό «δικαστή και δήμιο».

Το διακύβευμα παραμένει η έλλειψη στρατηγικού βάθους. Ενώ επιδεικνύει τόλμη στην ανάδειξη «απολιθωμένων» προβλημάτων, όπως η ιρανική απειλή ή η γραφειοκρατική δυσκινησία, αδυνατεί να παρουσιάσει ένα βιώσιμο πλάνο για την επόμενη μέρα. Η προσέγγισή του παραμένει τακτική και όχι στρατηγική, εστιάζοντας στην ένδοξη νίκη της επόμενης ημέρας, αδιαφορώντας για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας αποσταθεροποιημένης Μέσης Ανατολής.

