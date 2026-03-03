Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βέμπερ: Μία επίθεση κατά της Κύπρου θα συνιστούσε επίθεση κατά της Ευρώπης

Οι ενέργειες αυτές συνιστούν, επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να θέσει σε κίνδυνο αμάχους και κρίσιμες υποδομές.

Ο Πρόεδρος της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ, κατηγόρησε σήμερα το Ιράν για κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για «εγκληματικό καθεστώς» που επιδεινώνει μία ήδη εύθραυστη κατάσταση.

Σε δήλωσή του, ο κ. Βέμπερ καταδίκασε απερίφραστα τις ιρανικές στρατιωτικές απειλές και τα drones που στοχεύουν τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι. Όπως ανέφερε, παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτέλεσε τον άμεσο στόχο, οι ενέργειες αυτές συνιστούν, επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να θέσει σε κίνδυνο αμάχους και κρίσιμες υποδομές.

Σημείωσε παράλληλα ότι η Κύπρος, ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πλησιέστερα στη Μέση Ανατολή, έχει διαχρονικά διαδραματίσει ανθρωπιστικό ρόλο στην περιοχή. «Η ομάδα του ΕΛΚ στέκεται σταθερά στο πλευρό της Κύπρου και εκφράζει την αδιαπραγμάτευτη αλληλεγγύη και στήριξή της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «μία επίθεση κατά της Κύπρου θα συνιστούσε επίθεση κατά της Ευρώπης».

Κάλεσε το ιρανικό καθεστώς να σταματήσει άμεσα τις παράνομες στρατιωτικές απειλές και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου.

Ο κ. Βέμπερ υπογράμμισε επίσης την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής ασπίδας άμυνας κατά drones και πυραύλων, προκειμένου να προστατεύει τα κράτη μέλη της.

ΚΥΠΕ

