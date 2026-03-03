ΔΝΤ: Σε ασθενέστερη θέση οι ΗΠΑ, να μειώσουν ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών

Οι ΗΠΑ πρέπει να μειώσουν το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τους και βρίσκονται σε ασθενέστερη θέση σε σχέση με τις επιθυμητές πολιτικές, δήλωσε την Τρίτη ο υπ’ αριθμόν δύο αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σημειώνοντας, ωστόσο το δολάριο παραμένει η «καρδιά του διεθνούς νομισματικού συστήματος».

Ο Πρώτος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΔΝΤ, Νταν Κατς, δήλωσε σε συνέδριο του Ινστιτούτου Milken ότι η εξωτερική θέση των ΗΠΑ είναι ελαφρώς ασθενέστερη από ό,τι θα υπαγόρευαν επιθυμητές ή θεμελιώδεις πολιτικές.

«Επομένως, οι ΗΠΑ, σαφώς, από την οπτική του Ταμείου, θα πρέπει να μειώσουν τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τους και, βεβαίως, να εξετάσουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων πολιτικής για να το επιτύχουν», δήλωσε ο Κατς.

Πηγή: ΚΥΠΕ-Reuters