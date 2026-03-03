Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ρώμη: Εκκενώθηκαν τα γραφεία του κόμματος της Μελόνι λόγω απειλής για βόμβα

Προληπτική εκκένωση και Παλάτσο Γκρατσιόλι, όπου βρίσκονται η έδρα της Πρεσβείας της Γεωργίας στην Ιταλία, και της Ένωσης Ξένου Τύπου της Ιταλίας.

Την εγρήγορση των αρχών στη Ρώμη προκάλεσε απειλή για βόμβα στο κτίριο, που στεγάζει τα γραφεία του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, και της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας «Secolo d’Italia».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χτύπησε συναγερμός και στο κτίριο του Παλάτσο Γκρατσιόλι, όπου βρίσκονται η έδρα της Πρεσβείας της Γεωργίας στην Ιταλία, αλλά και της Ένωσης Ξένου Τύπου της Ιταλίας. Όπως έγινε γνωστό, εκκενώθηκε και το εν λόγω κτίριο.

Πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων (ANSA) επισημαίνουν πως λίγες ώρες νωρίτερα «οι πυροτεχνουργοί επενέβησαν για μία εγκαταλελειμμένη βαλίτσα στο Largo Chigi, μπροστά από τη βιτρίνα ενός καταστήματος στο ίδιο κτίριο όπου βρίσκονται ορισμένα γραφεία της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου». Μέσα σε είκοσι λεπτά αποκλείστηκε ο οποιοδήποτε κίνδυνος.

