Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει 42 πολεμικά πλοία σε τρεις ημέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να κρατήσουν τις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών «στο ελάχιστο δυνατό».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πηγαίνουν «πολύ καλά» στο Ιράν. «Ήταν εντυπωσιακό», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει «42 πολεμικά πλοία του ναυτικού» μέσα σε τρεις ημέρες, καθώς και την ιρανική αεροπορία και τις τηλεπικοινωνίες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μετά από αυτή την ομιλία θα κατευθυνθεί απευθείας για να συναντήσει τις οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση.

Είπε ότι είναι όλοι «μεγάλοι ήρωες της χώρας μας», οι οποίοι «επιστρέφουν από το Ιράν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που πίστευαν ότι θα επέστρεφαν».

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να κρατήσουν τις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών «στο ελάχιστο δυνατό».

protothema.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΡΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα