Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει 42 πολεμικά πλοία σε τρεις ημέρες

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πηγαίνουν «πολύ καλά» στο Ιράν. «Ήταν εντυπωσιακό», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει «42 πολεμικά πλοία του ναυτικού» μέσα σε τρεις ημέρες, καθώς και την ιρανική αεροπορία και τις τηλεπικοινωνίες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μετά από αυτή την ομιλία θα κατευθυνθεί απευθείας για να συναντήσει τις οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση.

Είπε ότι είναι όλοι «μεγάλοι ήρωες της χώρας μας», οι οποίοι «επιστρέφουν από το Ιράν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που πίστευαν ότι θα επέστρεφαν».

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να κρατήσουν τις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών «στο ελάχιστο δυνατό».

