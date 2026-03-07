Έδωσε το ΟΚ το Λονδίνο και οι ΗΠΑ, χρησιμοποιούν τις Βρετανικές Βάσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις, με στόχο να αποτραπεί το Ιράν από το να εκτοξεύσει πυραύλους στην περιοχή, κάτι που θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές.

Μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και F-35 συνεχίζουν αεροπορικές επιχειρήσεις πάνω από την Ιορδανία, το Κατάρ και την Κύπρο, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή, για την υπεράσπιση των βρετανικών συμφερόντων και των συμμάχων.

Ένα ελικόπτερο Merlin κατευθύνεται προς την περιοχή, παρέχοντας πρόσθετη εναέρια επιτήρηση και ενισχύοντας περαιτέρω τις αμυντικές δυνατότητες που είχαν αναπτυχθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.