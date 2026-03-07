Η κυβέρνηση Τραμπ παρακάμπτει το Κογκρέσο και πουλά 12.000 βόμβες στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και παρακάμπτοντας το Κογκρέσο προχώρησε στην άμεση πώληση 12.000 βομβών στο Ισραήλ εν μέσω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.
- Live/ Το Λονδίνο έδωσε το ''Ο.k'', οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τις Βρετανικές Βάσεις - Λευκός Οίκος: Έχουμε σκοπό να πάρουμε το πετρέλαιο από το Ιράν
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Ισραήλ ζήτησε να αγοράσει «δώδεκα χιλιάδες (12.000) βόμβες γενικής χρήσης BLU-110A/B, βάρους 1.000 λιβρών», αξίας άνω των 151 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «αποφάσισε και παρέσχε λεπτομερή αιτιολόγηση ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση των ανωτέρω αμυντικών ειδών και αμυντικών υπηρεσιών στην κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακάμπτοντας έτσι τις απαιτήσεις εξέτασης από το Κογκρέσο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης και η επίσπευση της πώλησης έρχονται σε μια στιγμή που το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον πόλεμο τους εναντίον του Ιράν. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε το Σάββατο μια νέα σφοδρή επίθεση, λέγοντας: «Σήμερα το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρό χτύπημα!».
«Λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, εξετάζεται σοβαρά η πλήρης καταστροφή και ο βέβαιος θάνατος περιοχών και ομάδων ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν είχαν θεωρηθεί ως στόχοι», έγραψε το Σάββατο το πρωί στο Truth Social.