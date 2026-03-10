Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν μίλησε για «κόλαση» στη φυλακή μετά τα σεξουαλικά εγκλήματα

Ο Γουάινσταϊν, μιλώντας στο Hollywood Reporter, ισχυρίστηκε ότι έχει πέσει θύμα βίας μέσα στη φυλακή ενώ όπως λέει απλώς μιλά «στους φρουρούς και τις νοσοκόμες». «Αυτή είναι όλη η κοινωνικοποίησή μου εδώ. Στην πτέρυγά μου δεν υπάρχει καθόλου κοινωνικοποίηση, γιατί είναι το Ράικερς και είναι μια κόλαση», τόνισε.

Ο Γουάινσταϊν που έχει διαγνωστεί με χρόνια μυελογενή λευχαιμία από το φθινόπωρο του 2024, ισχυρίστηκε πως μία φορά που περίμενε να μιλήσει στο τηλέφωνο, όταν ρώτησε κάποιον μπροστά του αν τέλειωσε αυτός θύμωσε και του έριξε «μια γερή γροθιά στο πρόσωπο. «Έπεσα στο πάτωμα και αιμορραγούσα, πονούσα πάρα πολύ», πρόσθεσε.

«Οι αστυνομικοί με ρώτησαν ποιος το έκανε αλλά δεν μπορούσα να πω. Δεν μπορείς να είσαι καρφί αφού αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας», συμπλήρωσε.

Ο ένοχος για αδίκημα σεξουαλικής φύσης υποστηρίζει πως στην προηγούμενη φυλακή του ξυπνούσε το πρωί και μιλούσε «με φίλους και με κόσμο». «Βλέπαμε τηλεόραση όλοι μαζί», είπε.

«Κάθε φορά που βγαίνω έξω νιώθω υπό πολιορκία. Έρχονται και μου λένε: "Γουάινσταϊν, δώσε μου λεφτά", "Γουάινσταϊν, δώσε μου τον δικηγόρο σου", "Γουάινσταϊν, κάνε αυτό, κάνε εκείνο". Με απειλούν και με χλευάζουν συνεχώς. Δεν θα άντεχα πολύ εκεί έξω», λέει.

Ο Γουάινσταϊν, επιπλέον, καταδικάστηκε στην Καλιφόρνια το 2022 με την κατηγορία ότι βίασε μια ηθοποιό σε ξενοδοχείο στο Μπέβερλι Χιλς ενώ επίκειται η επανεκδίκαση και για τρίτη κατηγορία σεξουαλικού εγκλήματος.

