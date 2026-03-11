Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Aξιωματούχος του ΝΑΤΟ στην Μιλλιέτ: Αναχαίτιση πυραύλου σε λιγότερο από 10 λεπτά στην Τουρκία

Ο εκπρόσωπος των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’Ντόνελ, δήλωσε ότι η διαδικασία εντοπισμού, παρακολούθησης, αναχαίτισης και καταστροφής του πυραύλου ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από δέκα λεπτά.

Το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε δύο φορές το σύστημα αεράμυνάς του μετά την πυραυλική απειλή από το Ιράν προς την Τουρκία, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων της Συμμαχίας στην εφημερίδα Μιλλιέτ.

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης Αλέξους Γκρίνκεβιτς αποφάσισε την αποστολή συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot missile system για την ενίσχυση της νότιας πτέρυγας της Συμμαχίας, σε συνδυασμό με το ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Κιουρετζίκ.

Τόνισε επίσης ότι η εθνική αεράμυνα της Τουρκίας είναι πλήρως ενσωματωμένη στο σύστημα του ΝΑΤΟ, το οποίο, όπως είπε,  λειτουργεί με στρατηγική προσέγγιση «360 μοιρών» για την αντιμετώπιση απειλών προς τη Συμμαχία.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

