«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε και στη Γάζα»: Το Ισραήλ σχεδιάζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο, κατά το Axios

Μεγάλη χερσαία επιχείρηση σχεδιάζει το Ισραήλ στον Λίβανο , με στόχο να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και να διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αυτή θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη χώρα από τον πόλεμο του 2006, όπως σημειώνεται.

«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε και στη Γάζα», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, αναφερόμενος στην ισοπέδωση κτιρίων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για αποθήκευση όπλων και πραγματοποίηση επιθέσεων.

Μια επιχείρηση τέτοιας κλίμακας θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη ισραηλινή παρουσία στον νότιο Λίβανο, κάτι που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην κυβέρνηση της χώρας που ανησυχεί ότι η νέα φάση της σύγκρουσης μπορεί να καταστρέψει την περιοχή.

Κατά το δημοσίευμα, η αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να στηρίζει αυτή τη μεγάλη ισραηλινή επιχείρηση με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, πιέζει όμως παράλληλα αφενός για περιορισμό της ζημιάς στο λιβανέζικο κράτος, αφετέτου για άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για μια μεταπολεμική συμφωνία.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, μέχρι πριν από μερικές ημέρες το Ισραήλ προσπαθούσε να περιορίσει την κλιμάκωση στον Λίβανο προκειμένου να παραμείνει επικεντρωμένη στο Ιράν. Ωστόσο, όλα άλλαξαν την Τετάρτη, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πάνω από 200 πυραύλους σε μια μαζική συντονισμένη επίθεση με το Ιράν, το οποίο εκτόξευσε επίσης δεκάδες πυραύλους.

«Πριν από αυτήν την επίθεση ήμασταν έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, αλλά μετά από αυτήν δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουμε από μια μεγάλη επιχείρηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

