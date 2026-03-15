Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε για χειρουργείο στη Μόσχα, λέει η Daily Mail, επικαλούμενη ΜΜΕ του Κουβέιτ

Σύμφωνα με τα κουβεϊτιανά ΜΜΕ που επικαλείται στην ηλεκτρονική της έκδοση η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ο τραυματισμένος νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τη δολοφονία του στις 28 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει η Daily Mail έφεραν τον Χαμενεΐ να βρίσκεται σε κώμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα της Τεχεράνης μετά από την αεροπορική επιδρομή των Αμερικανών και των Ισραηλινών που στόχευσε την ηγεσία του Ιράν.

Οι τραυματισμοί του επέβαλαν τη μεταφορά του στη Ρωσία για μια επέμβαση που «προσφέρθηκε προσωπικά από τον Πούτιν», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Jarida γράφει επίσης η Daily Mail και σημειώνει ότι η αποστολή για τη διαφυγή του νέου Αγιατολάχ από τη χώρα προοριζόταν να είναι άκρως απόρρητη και περιελάμβανε την επιβίβασή του σε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

UNCONFIRMED:

According to Kuwaiti news organization Al-Jarida, Iran’s new supreme leader, Mojtaba Khamenei, after suffering injuries during joint U.S.-Israeli strikes, was secretly transported to Moscow and underwent surgery there. According to reports, he is currently still in… pic.twitter.com/2cD2tsa4MS — OSINTdefender (@sentdefender) March 15, 2026

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε σε ένα από τα προεδρικά παλάτια του Πούτιν, όπου υποβλήθηκε σε «επιτυχημένη» χειρουργική επέμβαση.

Η είδηση παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αλλά το Al-Jarida ισχυρίζεται ότι έλαβε τις πληροφορίες του από «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν».

Μια ξεχωριστή πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Sun μέσω μυστικών μηνυμάτων που στάλθηκαν σε έναν εξόριστο αντιφρονούντα που ζει στο Λονδίνο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά από την επίθεση και έχουν ακρωτηριαστεί και τα δύο του πόδια.

Όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο είπε ότι «ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματίας, πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος, ο λεγόμενος, όχι και τόσο ανώτατος ηγέτης έχει τραυματιστεί και πιθανόν έχει υποστεί παραμόρφωση» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ. Ο ίδιος ανέφερε πως οι ηγέτες του Ιράν «κρύβονται σαν τα ποντίκια».

«Δεν υπήρχε φωνή και δεν υπήρχε βίντεο. Ήταν γραπτή δήλωση», είπε. «Το Ιράν διαθέτει πολλές κάμερες και πολλές συσκευές εγγραφής φωνής. Γιατί μια γραπτή δήλωση; Νομίζω ότι ξέρετε γιατί», σημείωσε σχολιάζοντας το πρώτο διάγγελμα που έκανε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μέσα από γραπτό κείμενο που διαβάστηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Πηγή: protothema.gr