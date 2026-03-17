Στη Μεσόγειο το αντιτορπιλικό HMS Dragon που στέλνει η Βρετανία στην Κύπρο (βίντεο)

Χώρες της Μέσης Ανατολής θα επισκεφθεί ο Φιντάν - Στόχος ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν

Χώρες της Μέσης Ανατολής θα επισκεφθεί ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με σκοπό να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν. 

Μιλώντας στην Άγκυρα, ο Φιντάν ανέφερε ότι θα παρουσιάσει την άποψη της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης μιας διαρκούς ειρήνης. Η Τουρκία έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο, καταδικάζοντάς τον ως παραβίαση της κυριαρχίας και ως «κύκλο φωτιάς» που απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα.

Επείγουσα αποκλιμάκωση της έντασης ζήτησε η Άγκυρα

Η Άγκυρα προειδοποίησε επίσης το Ιράν να αποφύγει τις προκλήσεις και ζήτησε επείγουσα αποκλιμάκωση της έντασης. Ο ίδιος επέκρινε σφοδρά το Ισραήλ, αφού αυτό ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον ισχυρό επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, καταγγέλλοντας ως «παράνομη» τη στοχοποίηση των ηγετών της Τεχεράνης.

«Οι πολιτικές δολοφονίες του Ισραήλ, ειδικά εκείνες που στοχεύουν Ιρανούς κρατικούς αξιωματούχους και πολιτικούς, αποτελούν πραγματικά παράνομες δραστηριότητες που εκφεύγουν των συνήθων κανόνων του πολέμου», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: cnn.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

