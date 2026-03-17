Χώρες της Μέσης Ανατολής θα επισκεφθεί ο Φιντάν - Στόχος ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν

Χώρες της Μέσης Ανατολής θα επισκεφθεί ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με σκοπό να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μιλώντας στην Άγκυρα, ο Φιντάν ανέφερε ότι θα παρουσιάσει την άποψη της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης μιας διαρκούς ειρήνης. Η Τουρκία έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο, καταδικάζοντάς τον ως παραβίαση της κυριαρχίας και ως «κύκλο φωτιάς» που απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα.

Επείγουσα αποκλιμάκωση της έντασης ζήτησε η Άγκυρα

Η Άγκυρα προειδοποίησε επίσης το Ιράν να αποφύγει τις προκλήσεις και ζήτησε επείγουσα αποκλιμάκωση της έντασης. Ο ίδιος επέκρινε σφοδρά το Ισραήλ, αφού αυτό ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον ισχυρό επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, καταγγέλλοντας ως «παράνομη» τη στοχοποίηση των ηγετών της Τεχεράνης.

«Οι πολιτικές δολοφονίες του Ισραήλ, ειδικά εκείνες που στοχεύουν Ιρανούς κρατικούς αξιωματούχους και πολιτικούς, αποτελούν πραγματικά παράνομες δραστηριότητες που εκφεύγουν των συνήθων κανόνων του πολέμου», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

