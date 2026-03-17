Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ–Φιντάν για Μέση Ανατολή και αγωγούς φυσικού αερίου

Τηλεφωνική συνομιλία με ανταλλαγή απόψεων για το Ιρανικό, το Ουκρανικό, καθώς και τη διπλωματική και ενεργειακή συνεργασία της Ρωσίας και της Τουρκίας είχαν απόψε οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Σεργκέι Λαβρόφ και Χακάν Φιντάν.

«Εκτέθηκε η θέση αρχής της Ρωσίας υπέρ της ανάγκης τάχιστης αποκλιμάκωσης της κρίσης, η οποία προκλήθηκε από τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν και της στήριξης μη βίαιων πολιτικών και διπλωματικών μεθόδων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπου επισημαίνεται η ετοιμότητα της Ρωσίας «να συμβάλει με κάθε τρόπο στη διευθέτηση και τον συντονισμό των προσπαθειών, μεταξύ άλλων και με την Τουρκία, προς το συμφέρον της μείωσης της έντασης στην περιοχή».

«Εθίγησαν επίκαιρες πτυχές της διμερούς ημερήσιας διάταξης με έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την αδιάκοπη λειτουργία των στρατηγικών ρωσοτουρκικών ενεργειακών έργων», σύμφωνα με το ρωσικό ανακοινωθέν, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην «αδιαμφισβήτητη σημασία της κατοχύρωσης της καθολικής ασφάλειας των αγωγών φυσικού αερίου Blue και Turkish Stream (Γαλάζιο και Τουρκικό Ρεύμα) στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του καθεστώτος του Κιέβου να βλάψει την υποδομή τους».

Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης «θέματα αλληλεπίδρασης σε πολυμερή διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας», ενώ ο Σ. Λαβρόφ τόνισε την ανάγκη για «μια ισορροπημένη και αντικειμενική προσέγγιση κατά τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων και πτυχών συνεργασίας σε αυτό το πεδίο», το οποίο θεωρείται ωφέλιμο κατά τη ρωσική διπλωματία και για τις προοπτικές ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή.

Οι Σ. Λαβρόφ και Χ. Φιντάν επιβεβαίωσαν την πρόθεση των χωρών τους «να συνεχίσουν τις εποικοδομητικές και χρήσιμες διμερείς επαφές σε υψηλό και ανώτατο επίπεδο».

