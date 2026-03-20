Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»

Κλιμακώνει τις επιθέσεις σε βάρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σήμερα κατέθεσε μήνυση εναντίον του κατηγορώντας το ότι δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές, ενώ στοχεύει να ανακτήσει δισεκατομμύρια δολάρια από ομοσπονδιακά κονδύλια.

Το Χάρβαρντ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου να επιβάλει αλλαγές σε μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία ο Ντ. Τραμπ κατηγορεί για φερόμενες αντισημιτικές αντιλήψεις και ιδεολογίες της «ριζοσπαστικής αριστεράς», απειλώντας να παρακρατήσει ή να πάρει πίσω ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Σε μια μήνυση που κατατέθηκε σε ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει πως το Χάρβαρντ παραμένει εσκεμμένα αδιάφορο στην εχθρικότητα που παρατηρείται στους χώρους του και αρνείται σκόπιμα να εφαρμόσει τους κανονισμούς του όταν τα θύματα είναι Εβραίοι ή Ισραηλινοί.

«Οι εκπαιδευτικοί και η διοίκηση του Χάρβαρντ έκλεισαν τα μάτια μπροστά στον αντισημιτισμό και τις διακρίσεις σε βάρος των Εβραίων και των Ισραηλινών», αναφέρεται στη μήνυση.

«Αυτό έστειλε το σαφές μήνυμα προς την εβραϊκή και ισραηλινή κοινότητα του Χάρβαρντ ότι η αδιαφορία δεν είναι κάτι το τυχαίο. Αποκλείονται σκοπίμως και στην ουσία τους αρνούνται την ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες», τονίζεται στο έγγραφο.

Επιπλέον, όπως προστίθεται: «Το Χάρβαρντ επέτρεψε σε αντι-Ισραηλινούς διαδηλωτές να καταλάβουν τις βιβλιοθήκες του. Το Χάρβαρντ επέτρεψε να διαρκέσει ένας αντι-ισραηλινός καταυλισμός 20 ημέρες παραβιάζοντας την πολιτική του πανεπιστημίου».

Τι ζήτα η κυβέρνηση από το Δικαστήριο

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από το δικαστήριο να κηρύξει πως το Χάρβαρντ παραβίασε τη σύμβασή του με το ομοσπονδιακό κράτος και συνεπώς να της επιτρέψει να μην τηρήσει τις υποχρεώσεις της για την καταβολή «δισεκατομμυρίων» σε ομοσπονδιακά κονδύλια, αλλά και να αξιώσει την επιστροφή χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.

Η σημερινή μήνυση λαμβάνει χώρα λιγότερο από δύο μήνες αφότου ο Ντ. Τραμπ δήλωσε πως η διοίκησή του επιζητά το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το Χάρβαρντ προκειμένου να διευθετήσει τις έρευνες με επίκεντρο τις πολιτικές των σχολών του, την ώρα που πληροφορίες στον Τύπο ανέφεραν πως ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε το αίτημα για μια καταβολή 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ακολουθεί επίσης μια μήνυση, με ημερομηνία 13η Φεβρουαρίου, όπου η κυβέρνηση κατηγορεί το Χάρβαρντ ότι δεν συμμορφώθηκε με μια ομοσπονδιακή έρευνα και ζητά έγγραφα για να καθορίσει εάν το πανεπιστήμιο έλαβε παρανόμως υπόψη του τη φυλή κατά τη διαδικασία εγγραφών.

Βάσει της σημερινής μήνυσης, η αδιαφορία του Χάρβαρντ προς τους Εβραίους και τους Ισραηλινούς παραβιάζει τον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1964, που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα και την εθνική προέλευση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα λαμβάνει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Δεν είναι σαφές το ποσό που θα ζητήσει η αμερικανική κυβέρνηση από το επιφανές πανεπιστήμιο. Στη μήνυση αναφέρεται πως το Χάρβαρντ αναμένεται να λάβει περισσότερα από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, χρήματα των φορολογουμένων μονάχα από το υπουργείο Υγείας.

«Προσχηματική ενέργεια»

Το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ χαρακτήρισε τη μήνυση για τη μεταχείριση των Εβραίων φοιτητών «άλλη μια προσχηματική ενέργεια αντιποίνων» επειδή αρνείται να παραδώσει τον έλεγχο του ιδρύματος στην κυβέρνηση.

Το Χάρβαρντ επισημαίνει πως παραμένει δεσμευμένο στο να εγγυηθεί ότι τα μέλη της εβραϊκής και ισραηλινής κοινότητας τυγχάνουν σεβασμού.

Τονίζει πως οι προσπάθειές του αντικατοπτρίζουν το αντίθετο από αυτό που η κυβέρνηση του Ντ. Τραμπ αποκαλεί «εσκεμμένη αδιαφορία» και λέει πως θα υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι της μήνυσης.

