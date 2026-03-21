Live/Ανησυχητική κλιμάκωση: ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους 4.000 χλ. μακριά, στον Ινδικό Ωκεανό

Χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος εισέρχεται πλέον στην τέταρτη εβδομάδα, με τις εξελίξεις να προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία σε διεθνές επίπεδο.

Σε μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, η Τεχεράνη φέρεται να στοχοθέτησε αμερικανική βάση στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη απόπειρα πλήγματος σε τόσο μεγάλη απόσταση, γεγονός που καταδεικνύει ότι η σύγκρουση επεκτείνεται πέρα από τα όρια της Μέσης Ανατολής.

Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα μεταδίδουν ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις κατά της πυρηνικής εγκατάστασης στη Νατάνζ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί διαρροές ραδιενέργειας ούτε άμεσος κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων, επιτρέποντας στο Ιράν να διαθέσει στην αγορά σημαντικές ποσότητες πετρελαίου, σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης των διεθνών αγορών. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και σε περίπτωση επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, οι επιπτώσεις θα συνεχιστούν για μήνες.

Σε επίπεδο στρατιωτικών κινήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακής μείωσης των επιχειρήσεων, την ώρα που από ιρανικής πλευράς γίνεται λόγος για καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης. Την ίδια στιγμή, ενισχύεται η αμερικανική παρουσία στην περιοχή, με περίπου 2.500 πεζοναύτες να αναπτύσσονται μαζί με το αμφίβιο πλοίο Boxer και συνοδευτικά πολεμικά σκάφη, σε αποστολή που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Στο πεδίο, η ένταση παραμένει υψηλή. Στον Ινδικό Ωκεανό, το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, χωρίς να υπάρξουν πλήγματα. Στον Κόλπο, η Τεχεράνη προειδοποίησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αντίποινα, ενώ Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία προχώρησαν σε αναχαιτίσεις πυραύλων και drones.

Παράλληλα, το Ισραήλ κάνει λόγο για νέες επιθέσεις από ιρανικής πλευράς, ενώ ανακοίνωσε πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Την ίδια στιγμή, αναφορές κάνουν λόγο για εκρήξεις ανατολικά της Τεχεράνης, ενώ τα ΗΑΕ επιβεβαιώνουν την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Με πληροφορίες από protothema.gr, cnn.gr, ertnews.gr, in.gr, skai.gr, thetimesofisrael.com, aljazeera.com, associated press, bbc.com, anadolu, ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ