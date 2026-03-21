Στο στόχαστρο των Γάλλων εισαγγελέων ο Μασκ - Καταγγελίες για σεξουαλικά deepfakes στο X

Ενημέρωσαν τις αμερικανικές αρχές - Στο μικροσκόπιο και το Grok AI

Γάλλοι Εισαγγελείς δήλωσαν το Σάββατο ότι ειδοποίησαν τις αμερικανικές αρχές για την υποψία ότι ο μεγιστάνας της τεχνολογίας 'Ιλον Μασκ ενθάρρυνε τα deepfakes σεξουαλικού χαρακτήρα στο X για να αυξήσουν «τεχνητά» την αξία της εταιρείας του.

«Η διαμάχη που πυροδοτήθηκε από τα σεξουαλικά deepfakes που δημιουργήθηκαν από την Grok (την τεχνητή νοημοσύνη της X) μπορεί να δημιουργήθηκε σκόπιμα με σκοπό την τεχνητή αύξηση της αξίας των εταιρειών X και X AI», ενόψει της «προγραμματισμένης εισαγωγής στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο του 2026 της νέας οντότητας που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση» μεταξύ της Space X και της X AI, δήλωσε η Εισαγγελία του Παρισιού.

Ανέφερε ότι επικοινώνησε την Τρίτη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς και με Γάλλους δικηγόρους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), έναν φορέα ρύθμισης της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ενημερώνοντάς τους.

Από πέρυσι, οι γαλλικές αρχές ερευνούν την X σχετικά με ισχυρισμούς ότι ο αλγόριθμός της χρησιμοποιήθηκε για παρέμβαση στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Πλέον, η έρευνα καλύπτει και τη διάδοση αρνήσεων του Ολοκαυτώματος και σεξουαλικών deepfakes από το εργαλείο Grok AI.

Οι γαλλικές αρχές κάλεσαν τον περασμένο μήνα τον Μασκ σε «εθελοντική συνέντευξη» και έψαξαν τα τοπικά γραφεία του δικτύου κοινωνικής δικτύωσής του. Ο Μασκ χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή «πολιτική επίθεση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

Twitter XΈλον ΜασκΕΛΟΝ ΜΑΣΚΜΑΣΚΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΙΛΟΝ ΜΑΣΚ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

