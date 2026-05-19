Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για να συναντήσει τον Σι - Εντυπωσιακή υποδοχή στο Πεκίνο (βίντεο)

Έφθασε στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, η Κίνα υποδέχεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το προεδρικό αεροσκάφος της Ρωσίας προσγειώθηκε στο Πεκίνο στις 18:30 ώρα Κύπρου.

Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή, καθώς, όπως και η αντίστοιχη στον Τραμπ, είχε χαρακτηριστικά εκδήλωσης, με εκατοντάδες πολίτες να συμμετέχουν.

Σι και Πούτιν είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν αύριο, Τετάρτη, ενώ η επίσκεψη θα διαρκέσει δύο ημέρες.

Στην ατζέντα αναμένεται να τεθούν:

• η στρατηγική συνεργασία Ρωσίας-Κίνας

• η Ουκρανία

• η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του αγωγού «Power of Siberia 2»)

• καθώς και ο συντονισμός ενάντια στις πιέσεις της Δύσης

Πηγή: iefimerida.gr