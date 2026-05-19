Είναι σε "συνεχή επαφή" με Έλληνα Πρωθυπουργό, λέει ο ΠτΔ για παρουσία δυνάμεων στην Κύπρο

Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δήλωσε τη Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σχετικά με αποφάσεις για την παρουσία στην Κύπρο ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων της Ελλάδας.

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του σε εκδήλωση του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας, και ερωτηθείς από δημοσιογράφο σχετικά με αποφάσεις για τις ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Ελλάδας που βρίσκονται στην Κύπρο, σημείωσε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί η Ελληνική Κυβέρνηση.

«Είμαστε σε συνεχή επαφή για το συγκεκριμένο θέμα και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και σε επίπεδο των Υπουργών Άμυνας, έγινε η πρώτη ανακοίνωση. Όταν υπάρξουν νεότερα θα είμαστε εδώ να τα ανακοινώσουμε», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σημείωσε ότι δεν θέλει να λέει δημόσια οτιδήποτε για το συγκεκριμένο θέμα.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

