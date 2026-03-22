«Ο πόλεμος ήταν αναγκαίος»: Ο Όρεν Ανόλικ, πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, στον «Π»

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, Όρεν Ανόλικ, υποστηρίζει ότι το Ισραήλ επέλεξε τη στρατιωτική δράση αντί της διπλωματίας επειδή η «αδράνεια» ενείχε μεγαλύτερο κίνδυνο. Σε συνέντευξή του στην αγγλική έκδοση του «Π», «Politis to the point», ο διπλωμάτης παρουσιάζει τις απόψεις του για τους λόγους που έχει εμπλακεί το Ισραήλ στον πόλεμο, τον τελικό στόχο και τις τακτικές που υιοθετήθηκαν. Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σκοτώνοντας την ανώτατη ηγεσία του, η περιοχή έχει βυθιστεί σε κρίση. Το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ και κρατών που ευθυγραμμίζονται με τις ΗΠΑ, κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ και εκτοξεύοντας τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου. Χιλιάδες έχουν σκοτωθεί, μεταξύ αυτών και παιδιά, η σύγκρουση επεκτάθηκε στον Λίβανο και σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Στοχευμένα πλήγματα σε διυλιστήρια, κοιτάσματα φυσικού αερίου και μονάδες αφαλάτωσης οδήγησαν περιβαλλοντικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις εμπλεκόμενες πλευρές για «οικοκτονία». Ευρωπαίοι σύμμαχοι απέρ...