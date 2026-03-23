Τον κώδωνα του κινδύνου προς τα κράτη μέλη κρούει η Κομισιόν ενόψει χειμώνα, στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Τον κώδωνα του κινδύνου προς τα κράτη μέλη κρούει η Κομισιόν, λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια της αγοράς που προκύπτει από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η Κομισιόν διά του Επιτρόπου Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν την περίοδο ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο και τις προετοιμασίες με συντονισμένο τρόπο και εγκαίρως για τον επόμενο χειμώνα.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, δήλωσε ότι «είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι σε σύγκριση με το 2022 χάρη στις συλλογικές πολιτικές επιλογές, τις συντονισμένες προσπάθειες διαφοροποίησης και την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της εγχώριας ενέργειας. Ωστόσο, η έκθεσή μας στην ασταθή παγκόσμια αγορά είναι σαφής και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ενεργούμε ήδη από τώρα για την προετοιμασία του χειμώνα και ότι το πράττουμε με συντονισμένο τρόπο» είπε. Αναφέρθηκε στην ανάγκη για αποθήκευση το συντομότερο δυνατό ώστε να υπάρξει μια μεγαλύτερη περίοδος για προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς «για να μετριάσουμε την πίεση στις τιμές και να αποφύγουμε την έξαρση στο τέλος του καλοκαιριού. Εν μέσω αυτών των δύσκολων καιρών, είναι ζωτικής σημασίας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας».

Σε επιστολή που απηύθυνε σε όλους τους Υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ, ο Επίτροπος υπενθύμισε ότι ο Κανονισμός της ΕΕ για την Αποθήκευση Φυσικού Αερίου προσφέρει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στην επίτευξη των στόχων πλήρωσης των αποθεμάτων τους, ώστε να αντιδρούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ