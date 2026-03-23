Ακόμη κι αν το Ορμούζ ανοίξει άμεσα, θα χρειαστεί χρόνος για την αναπλήρωση αποθεμάτων πετρελαίου, λέει ο επικεφαλής της Chevron

Σημαντικές δυσκολίες στην αποκατάσταση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου προβλέπουν ενεργειακοί κολοσσοί, ακόμη και σε περίπτωση επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ, καθώς οι πολεμικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ.

Μιλώντας στο συνέδριο CERAWeek by S&P Global στο Χιούστον, ο Γουίρθ τόνισε ότι σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν εκτός αγοράς λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, «υπάρχει μεγάλη ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου που αυτή τη στιγμή δεν διοχετεύεται στην αγορά», υπογραμμίζοντας ότι οι φυσικές εφοδιαστικές αλυσίδες δεν επανέρχονται άμεσα σε πλήρη λειτουργία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και αν αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, θα απαιτηθεί χρόνος για την αναπλήρωση των αποθεμάτων με τους κατάλληλους τύπους αργού πετρελαίου και καυσίμων, καθώς η αγορά χρειάζεται συγκεκριμένες ποιότητες προϊόντων για να λειτουργήσει ομαλά.

Ο επικεφαλής της Chevron προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις του Ιράν σε δεξαμενόπλοια και οι ευρύτερες επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε σχέση με τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας. Όπως σημείωσε, χώρες της Ασίας είναι ήδη αντιμέτωπες με μειωμένα αποθέματα ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στις παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άλλων προϊόντων.

Ένα από τα βασικά ζητήματα, σύμφωνα με τον Γουίρθ, είναι η εκτίμηση της πραγματικής έκτασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές. Όπως ανέφερε, δεν είναι ακόμη σαφές πόση παραγωγή έχει διακοπεί ούτε σε ποιο βαθμό έχουν υποστεί ζημιές ορισμένες εγκαταστάσεις.

Στο ίδιο συνέδριο, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, επανέλαβε προς τους εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας ότι εκτιμά πως οι διαταραχές στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα είναι «βραχυπρόθεσμες», ενθαρρύνοντας παράλληλα τις εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή.

«Οι αγορές λειτουργούν όπως λειτουργούν οι αγορές», δήλωσε ο Ράιτ, προσθέτοντας ότι η αύξηση των τιμών αποτελεί σήμα προς τους παραγωγούς να ενισχύσουν την προσφορά. «Οι τιμές αυξήθηκαν για να στείλουν μήνυμα σε όσους μπορούν να παράγουν περισσότερο: παρακαλώ, παράγετε περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

