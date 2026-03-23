«Όχι» των Ιταλών στη δικαστική μεταρρύθμιση - Η Τζιόρτζια Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος έδειξαν ότι η πλειοψηφία απέρριψε τις προτεινόμενες αλλαγές στο δικαστικό σύστημα της Ιταλίας, σε μια διαδικασία που θεωρήθηκε ευρέως ως σημαντική δοκιμασία για την κυβέρνηση

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, αλλά δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί.

"Οι Ιταλοί αποφάσισαν. Και σεβόμαστε αυτή την απόφαση", ανέφερε η Μελόνι σε δήλωσή της στο X. "Αυτό δεν αλλάζει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε, με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, να εργαζόμαστε για το καλό του έθνους και να τιμούμε την εντολή που μας ανατέθηκε".

Οι ψηφοφόροι απέρριψαν τη συνταγματική μεταρρύθμιση, με ποσοστό περίπου 55% να ψηφίζει όχι και 45% να ψηφίζει ναι, με βάση το σύνολο σχεδόν των καταμετρημένων ψήφων. Η συμμετοχή έφθασε σχεδόν το 59%.

Η μεταρρύθμιση θα διασπούσε το δικαστικό σώμα της Ιταλίας σε ξεχωριστές διαδρομές σταδιοδρομίας για δικαστές και εισαγγελείς, θα χώριζε το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαστικής Εξουσίας σε δύο όργανα και θα δημιουργούσε ένα νέο Πειθαρχικό Δικαστήριο.

Σήμερα στην Ιταλία λειτουργεί ένα ενιαίο δικαστικό σύστημα, όπου οι δικαστές και οι εισαγγελείς ανήκουν στο ίδιο επαγγελματικό σώμα. Δίνουν τις ίδιες εισαγωγικές εξετάσεις και μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ ρόλων κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη μεταρρύθμιση τον Οκτώβριο του 2025, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των δύο τρίτων που απαιτείται για να αποφευχθεί η λαϊκή ψηφοφορία.

Το δημοψήφισμα ήταν επιβεβαιωτικό, πράγμα που σημαίνει ότι ο νόμος θα είχε τεθεί σε ισχύ μόνο εάν η λαϊκή ψήφος ήταν υπέρ. Δεν απαιτήθηκε απαρτία συμμετοχής.

Ο Γκαλεάτσο Μπινιάμι, επικεφαλής της ομάδας Αδελφοί της Ιταλίας της Μελόνι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι ήλπιζε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. "Πρόκειται για μια ενιαία πρόταση της κεντροδεξιάς", είπε, σημειώνοντας ότι ολόκληρος ο συνασπισμός είχε δεσμευτεί για τη μεταρρύθμιση το 2022. "Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι η νίκη θα είναι δική μας και η ήττα των άλλων".

Ο Νικολά Φρατοϊάνι, συνιδρυτής της Συμμαχίας της Πράσινης Αριστεράς, δήλωσε ότι η Δεξιά θέλει να ανατρέψει το σύστημα εγγυήσεων. "Τους πήγε άσχημα", είπε. "Όποιος τάχθηκε με το κόμμα του "ναι" έκανε ένα κραυγαλέο λάθος, επί της ουσίας και από πολιτική άποψη".

Ο Ματέο Ρέντσι, ηγέτης της Italia Viva, ο οποίος απείχε όταν εγκρίθηκε η μεταρρύθμιση στο κοινοβούλιο, συνέστησε στην κυβέρνηση να ακούσει τον λαό. Ο Ρέντσι παραιτήθηκε από πρωθυπουργός και ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος μετά την ήττα στο συνταγματικό δημοψήφισμα που είχε προωθήσει το 2016.

Ο Τσέζαρε Παρόντι, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Δικαστών, ανακοίνωσε την παραίτησή του τη Δευτέρα. Η απόφαση ελήφθη για οικογενειακούς λόγους, αλλά η χρονική στιγμή συνέπεσε με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Οι πολέμιοι υποστήριξαν ότι η μεταρρύθμιση θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θα δώσει στην κυβέρνηση τον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας, ισχυρισμός που η Μελόνι αρνήθηκε.

Η Μελόνι ηγείται της κυβέρνησης της Ιταλίας από τον Οκτώβριο του 2022. Η θητεία της διαρκεί έως το 2027.

gr.euronews