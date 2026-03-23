Live: Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κτίρια σε πόλη του Ιράν, εκ νέου απειλή Τραμπ για τελεσίγραφο στο Ιράν - «Θα καταστραφούν εντελώς»

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, τα ξημερώματα της Δευτέρας με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι άρχισε να διεξάγει «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος », χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα αεροπορική επίθεση κατέστρεψε κατοικίες στην πόλη Ουρμία στο βορειοδυτικό Ιράν, αφήνοντας πίσω της εγκλωβισμένους κατοίκους.

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης βρίσκονται επί τόπου, ψάχνοντας ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.

Την ίδια ώρα το τελεσίγραφο το οποίο έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη προκειμένου να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με υδρογονάνθρακες, φθάνει στη λήξη του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (ώρα Κύπρου).

Ο στρατός του Ιράν απείλησε να κλείσει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ, αν ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του να στοχεύσει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς το Ριάντ, ο ένας αναχαιτίστηκε ενώ ο άλλος έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, cnn.gr, protothema.gr