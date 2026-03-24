BBC: Inside trading ή απλή τύχη - Τι έκαναν οι traders πετρελαίου 15 λεπτά πριν τις δηλώσεις Τραμπ

Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια πετρελαίου «κινήθηκαν» λίγα λεπτά πριν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα αναβάλουν τις επιθέσεις κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών και η ασυνήθιστη δραστηριότητα προκαλεί απορία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ο όγκος του εμπορίου αυξήθηκε περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, ορισμένοι αναλυτές της αγοράς λένε ότι η ασυνήθιστη δραστηριότητα ανοίγει τη συζήτηση για τοποθέτηση συναλλαγών από ανθρώπους με προηγούμενη γνώση της απόφασης.

«Ασυνήθιστη» συναλλαγή

«Υπήρξαν κάποιες εικασίες σχετικά με το insider trading. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό είναι αλήθεια, αλλά ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποιο είδος έρευνας για αυτό», δήλωσε η Ρέιτσελ Γουίντερ, συνεργάτης στην εταιρεία διαχείρισης πλούτου Killik & Co.

«Αυτό φαίνεται σίγουρα ασυνήθιστο», δηλώνει ο Mukesh Sahdev, επικεφαλής αναλυτής πετρελαίου στην XAnalysts.

«Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είχαν πραγματοποιηθεί σοβαρές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Έτσι, το να τοποθετούνται τόσα πολλά χρήματα στην πτώση του πετρελαίου εγείρει ερωτήματα».

Αργότερα τη Δευτέρα, η ιρανική κυβέρνηση αρνήθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί συνομιλίες, αποκαλώντας τες «ψεύτικες ειδήσεις», κάτι που ώθησε τις χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία να ανέβουν ξανά την Τρίτη.

Τι προηγήθηκε

Το Σάββατο, ο Τραμπ απείλησε να «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται κανονικά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντός 48 ωρών.

Οι αγορές ήταν κλειστές εκείνη την ημέρα, αλλά έπεσαν απότομα σε όλη την Ασία όταν άνοιξαν ξανά το πρωί της Δευτέρας, ενώ η τιμή του πετρελαίου άρχισε να ανεβαίνει.

Ωστόσο, στις 07:04 ώρα Ανατολικής Ακτής (11:04 GMT) τη Δευτέρα, πριν ανοίξουν οι αμερικανικές αγορές για την εβδομάδα, ο πρόεδρος δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η Ουάσινγκτον είχε «ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ» με την Τεχεράνη σχετικά με μια «ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΛΥΣΗ» στις εχθροπραξίες.

Αμέσως, οι μετοχές ανέκαμψαν και η τιμή του πετρελαίου έπεσε στα 84 δολάρια (63 λίρες) ανά βαρέλι για την τιμή αναφοράς των ΗΠΑ.

Στις 06:49 ET, οι traders τοποθέτησαν 733 στοιχήματα σε συμβόλαια αργού πετρελαίου WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης (Nymex).

Ένα λεπτό αργότερα, ο αριθμός αυτός είχε εκτοξευθεί στα 2.007. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 170 εκατομμύρια δολάρια.

Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και στους traders που αγοράζουν συμβόλαια για το αργό πετρέλαιο Brent, το άλλο σημαντικό σημείο αναφοράς πετρελαίου. Μέσα σε ένα λεπτό, ο όγκος των συναλλαγών αυξήθηκε από 20 σε περισσότερες από 1.600. Αυτό αντιστοιχεί σε συμβόλαια αξίας περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα δεδομένα για τις προηγούμενες Δευτέρες δείχνουν ότι συνήθως πραγματοποιούνται πολύ λιγότερες συναλλαγές εκείνη την ώρα της ημέρας.

Πηγή: cnn.gr