Ευρεία σύσκεψη για τη λειτουργία και αναβάθμιση του Λιμανιού Κ. Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23/03/2026 στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, με τη συμμετοχή του Δημαρχεύοντα και υπηρεσιακών λειτουργών του Δήμου, του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων, του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Λιμένων και υπηρεσιακών στελεχών, καθώς και του Προέδρου και του Διευθυντή του ΕΒΕ Πάφου, συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την αναβάθμιση της λιμενολεκάνης.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, η προοπτική επέκτασης του λιμενοβραχίονα με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των σκαφών, καθώς και η βελτίωση των υποδομών για τη διευκόλυνση της πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αναβάθμιση του λιμανιού.

Παράλληλα, τέθηκαν προς συζήτηση ζητήματα που αφορούν τους επαγγελματίες ψαράδες, τους ακτοπλόους και γενικότερα την ανάγκη για αποτελεσματικότερη διαχείριση των χώρων και της λειτουργίας του λιμανιού.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή διάθεση συνεργασίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την προώθηση ουσιαστικών λύσεων και την επίλυση διαχρονικών προβλημάτων που επηρεάζουν την περιοχή.

