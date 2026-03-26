Πράσινο φως από Στάρμερ ακόμα και για κατάσχεση πλοίων «σκιώδους ρωσικού στόλου»

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, εξουσιοδότησε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να προσχωρήσουν στον έλεγχο αλλά ακόμη και την κατάσχεση πλοίων που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη ρωσικό στόλο» και διέρχονται από βρετανικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στη Βρετανία, πλέον μονάδες του Βασιλικού Ναυτικού και ειδικές δυνάμεις θα μπορούν να πραγματοποιούν επιχειρήσεις νηοψίας σε δεξαμενόπλοια που θεωρείται ότι εμπλέκονται στην παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων, μεταφέροντας ρωσικό πετρέλαιο.

Ο «σκιώδης ρωσικός στόλος» είναι ένα εκτεταμένο δίκτυο παλαιών τάνκερ με αδιαφανές ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις. Τα πλοία αυτά συχνά αλλάζουν σημαίες, απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους και πραγματοποιούν μεταφορές φορτίου από πλοίο σε πλοίο, κάνοντας πολύ δύσκολη την παρακολούθησή τους.

Εκτιμάται ότι διακινούν μέχρι και το 75% του ρωσικού πετρελαίου διεθνώς, γεγονός όπως σημειώνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, που τα καθιστά κρίσιμο εργαλείο για τη χρηματοδότηση της ρωσικής οικονομίας, εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία.

Αναλυτές τονίζουν πως η απόφαση αυτή συνιστά σαφή μετάβαση από την απλή παρακολούθηση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σταδιακά εδώ και τέσσερα χρόνια κατά εταιρειών ρωσικών συμφερόντων στην ενεργή επιβολή του μέτρου. Και αυτό γιατί πλέον προβλέπονται όχι μόνον έλεγχοι αλλά και πιθανή κατάσχεση πλοίων ή νομικές ενέργειες κατά εταιρειών και πληρωμάτων.

Παράλληλα όμως, σημειώνουν, αυτό ότι ενέχει κινδύνους κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας, δεδομένου ότι ορισμένα από τα πλοία του «σκιώδους ρωσικού στόλου» φέρονται να διαθέτουν ένοπλη ασφάλεια ή να συνδέονται έμμεσα με ρωσικά κρατικά συμφέροντα. «Πιθανά περιστατικά σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας, όπως η θάλασσα της Μάγχης, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και χωρών του ΝΑΤΟ», τονίζουν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, πάντως, εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει. Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα στερήσει «την πολεμική μηχανή του Πούτιν από τα βρώμικα κέρδη που χρηματοδοτούν τη βάρβαρη εκστρατεία του», ενώ οι Υπουργοί της Κυβέρνησης του σημειώνουν ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη Δύση, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες μεγάλο μέρος της προσοχής της επικεντρώνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πηγή: ΚΥΠΕ