Live: Νέες αναχαιτίσεις πυραύλων στο Τελ Αβίβ - «Το Ιράν να σοβαρευτεί πριν να είναι πολύ αργά» διαμηνύει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι το Ιράν συμμετέχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες υποστηρίζοντας ότι οι ηγέτες του επιδιώκουν επιτακτικά μια συμφωνία, αλλά παραμένουν καθηλωμένοι από τον φόβο εσωτερικών και εξωτερικών αντιδράσεων.

Από πλευράς του, ο ιρανός ΥΠΕΞ αρνείται την διεξαγωγή συνομιλιών, την ίδια ώρα που το Ιράν σφυροκοπείται από ισραηλινά πληγματα για 27η μέρα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ δέχονταν πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με τα αντιπυραυλικά τους συστήματα.

Τα σημαντικότερα σημεία:

Το Ισραήλ αφαίρεσε τον Αραγτσί και τον Γκαλιμπάφ από τον κατάλογο των Ιρανών που θέλει να εξουδετερώσει έπειτα από αίτημα του Πακιστάν

Ιορδανικό Πρακτορείο Ειδήσεων: Το Ιράν εξετάζει μια πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις

Πάνω από τα $104 η τιμή του πετρελαίου

Οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν συνεχίζονται, ενώ ιρανικοί πύραυλοι στοχεύουν το κεντρικό και βόρειο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο, με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι το Ισραήλ επεκτείνει αυτό που ονομάζει «νεκρή ζώνη» (buffer zone) στον νότιο Λίβανο.

Το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους και drones, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη σημαίνουν συναγερμό για τις συνέπειες ενός παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από ertnews, ΑΠΕ - ΜΠΕ, aljazeera, bbc, Times of Israel, associated press, anadolu, in.gr, skai.gr, cnn.gr, protothema.gr, ΚΥΠΕ

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό: