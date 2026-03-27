Κάλεσμα Ρόμπερτ Ντε Νίρο για μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ: «Να βγούμε στους δρόμους»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο καλεί τους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους στις 28 Μαρτίου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων «No Kings» (Όχι στους βασιλιάδες) που, όπως υποστηρίζει, φιλοδοξεί να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη διαδήλωση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Όταν ο ψυχικά διαταραγμένος, παράφρων βασιλιάς Γεώργιος και το καταπιεστικό κοινοβούλιό του απειλούσαν τις ελευθερίες και το πνεύμα των Αμερικανών, δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια ούτε απλώς παραπονιόμασταν», αναφέρει αρχικά στο κάλεσμα του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

«Βγήκαμε στους δρόμους και έτσι γεννήθηκε η χώρα μας. Τώρα, 250 χρόνια μετά, υπάρχει ένας ακόμη ηγέτης και τύραννος. Ένας διεφθαρμένος επίδοξος βασιλιάς και ένα άτολμο Κογκρέσο που θέλουν να εμπλακούν σε παράλογους ξένους πολέμους και να καταπατήσουν τις ελευθερίες μας στο εσωτερικό».

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Τα λέμε στις 28 Μαρτίου»

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, «δεν λειτούργησε τότε και δεν θα λειτουργήσει ούτε τώρα, αλλά μόνο αν τους σταματήσουμε». «Σας καλώ να ενωθείτε μαζί μου και με εκατομμύρια συμπολίτες μας στη μη βίαιη διαδήλωση “No Kings” το Σάββατο 28 Μαρτίου. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για να βρείτε, να συμμετάσχετε εθελοντικά ή να διοργανώσετε μια διαμαρτυρία κοντά σας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ξανά την Αμερική λογική». Κλείνοντας, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αναφέρει: «Τα λέμε στις 28. Ευχαριστώ».

