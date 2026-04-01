Wall Street Journal: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προετοιμάζονται να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με τη βία

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προετοιμάζονται να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων συμμάχων, σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους. Αν προχωρήσει αυτή η κίνηση, τα Εμιράτα θα γίνουν το πρώτο κράτος του Κόλπου που εμπλέκεται άμεσα στη σύγκρουση, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Wall Street Journal.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα ΗΑΕ πιέζουν για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα επιτρέπει μια τέτοια επιχείρηση. Παράλληλα, Εμιρατιανοί διπλωμάτες έχουν προτρέψει τις ΗΠΑ και στρατιωτικές δυνάμεις από την Ευρώπη και την Ασία να σχηματίσουν μια συμμαχία για το βίαιο άνοιγμα των στενών. Ένας Εμιρατινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία θεωρεί πως βρίσκεται σε μάχη επιβίωσης και είναι έτοιμη να «στραγγαλίσει» την παγκόσμια οικονομία μέσω του ελέγχου των στενών.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τα Εμιράτα εξετάζουν ενεργά τρόπους συμμετοχής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις για την ασφάλεια του περάσματος, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης ναρκών και της παροχής άλλων υπηρεσιών υποστήριξης.

Σύμφωνα με αραβικές πηγές, τα ΗΑΕ πρότειναν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο ορισμένων νησιών στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα, ανάμεσά τους και το νησί Αμπού Μούσα, το οποίο βρίσκεται υπό ιρανικό έλεγχο εδώ και περίπου μισό αιώνα, αλλά το διεκδικούν τα Εμιράτα.

Πηγή: elnashra /ertnews.gr