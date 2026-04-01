Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Wall Street Journal: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προετοιμάζονται να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με τη βία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τα Εμιράτα εξετάζουν ενεργά τρόπους συμμετοχής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις για την ασφάλεια του περάσματος, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης ναρκών και της παροχής άλλων υπηρεσιών υποστήριξης.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προετοιμάζονται να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων συμμάχων, σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους. Αν προχωρήσει αυτή η κίνηση, τα Εμιράτα θα γίνουν το πρώτο κράτος του Κόλπου που εμπλέκεται άμεσα στη σύγκρουση, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Wall Street Journal.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα ΗΑΕ πιέζουν για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα επιτρέπει μια τέτοια επιχείρηση. Παράλληλα, Εμιρατιανοί διπλωμάτες έχουν προτρέψει τις ΗΠΑ και στρατιωτικές δυνάμεις από την Ευρώπη και την Ασία να σχηματίσουν μια συμμαχία για το βίαιο άνοιγμα των στενών. Ένας Εμιρατινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία θεωρεί πως βρίσκεται σε μάχη επιβίωσης και είναι έτοιμη να «στραγγαλίσει» την παγκόσμια οικονομία μέσω του ελέγχου των στενών.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τα Εμιράτα εξετάζουν ενεργά τρόπους συμμετοχής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις για την ασφάλεια του περάσματος, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης ναρκών και της παροχής άλλων υπηρεσιών υποστήριξης.

Σύμφωνα με αραβικές πηγές, τα ΗΑΕ πρότειναν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο ορισμένων νησιών στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα, ανάμεσά τους και το νησί Αμπού Μούσα, το οποίο βρίσκεται υπό ιρανικό έλεγχο εδώ και περίπου μισό αιώνα, αλλά το διεκδικούν τα Εμιράτα.

Πηγή: elnashra /ertnews.gr

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα