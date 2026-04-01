LIVE: Ο Τραμπ απείλησε με διακοπή της παράδοσης όπλων στην Ουκρανία, για να πιέσει τους Ευρωπαίους να συνδράμουν στα Στενά του Ορμούζ, λένε οι FT

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν «πλησιάζουν στο τέλος τους». «Τα πάμε περίφημα», τόνισε ο Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο NBC, συμπληρώνοντας πως η εκστρατεία «πλησιάζει στο τέλος».

Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί για την διάρκεια και την ένταση της σύρραξης στην Μέση Ανατολή με τον Πρόεδρο Τράμπ να δηλώνει ότι φθάνει στο τέλος του και από την άλλη να αποστέλλει, όπως μεταδίδεται, και τρίτο αεροπλανοφόρο στην εμπόλεμη ζώνη.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον «υπόγειων στρατιωτικών στόχων στο εσωτερικό του Ιράν»

U.S. forces drop precision munitions on underground military targets deep inside Iran to further degrade the Iranian regime's ability to project power in meaningful ways beyond its borders. pic.twitter.com/ciQRbE0KFM — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 1, 2026

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε τα ξημερώματα ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόκειται να «επανεξετάσει» τη σχέση της με το NATO αφού τερματιστεί ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν, ο οποίος συνεχίζεται.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν δήλωσε την Τετάρτη ότι ομάδες πολιτικής άμυνας σβήνουν πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας μετά από ιρανική επίθεση.

