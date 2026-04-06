LIVE: Το Ιράν και οι ΗΠΑ έλαβαν σχέδιο εκεχειρίας δύο σταδίων, σύμφωνα με το Reuters - Νεκρός ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με εκατέρωθεν απειλές, τελεσίγραφα και αντικρουόμενες πληροφορίες γύρω από στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη στρατηγικής σημασίας διέλευση των Στενών του Ορμούζ.

Νέο τελεσίγραφο απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας σχεδόν μονολεκτικά στο Truth Social «20:00 την Τρίτη», δηλαδή στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας. Την ίδια ώρα, σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal, απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες του Ιράν, εάν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ έως την Τρίτη.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ξεκαθαρίζει ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προηγούμενη κατάσταση, ειδικά για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Παράλληλα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Ιρανού προέδρου δήλωσε ότι τα Στενά θα ανοίξουν μόνο υπό όρους, συνδέοντας την επαναλειτουργία τους με την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, ενώ χαρακτήρισε τον Τραμπ «απεγνωσμένο και οργισμένο».

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Τραμπ εμφανίστηκε να αφήνει ανοιχτό παράθυρο συμφωνίας, δηλώνοντας στο Fox News ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή έως αύριο. Την ίδια στιγμή, δεν έκρυψε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν όπλα σε Ιρανούς διαδηλωτές μέσω των Κούρδων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αεροπόρος κρυβόταν για περισσότερες από 36 ώρες σε ορεινή περιοχή, ενώ αμερικανικά μαχητικά χρησιμοποιούσαν βόμβες για να κρατούν μακριά τις ιρανικές δυνάμεις και κομάντο των ειδικών δυνάμεων επιχειρούσαν να τον προσεγγίσουν.

Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση φέρεται να διαδραμάτισε η CIA, η οποία εντόπισε τον τραυματία σε ορεινή σχισμή, διαβίβασε την τοποθεσία του στο Πεντάγωνο και χρησιμοποίησε τέχνασμα παραπλάνησης για να διευκολύνει τη διάσωση, σύμφωνα με το CBS.

