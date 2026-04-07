Το Ορμούζ τινάζει τις αγορές στον αέρα: «Η τωρινή κρίση ξεπερνά όλες τις ενεργειακές κρίσεις μαζί», λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

«Η τρέχουσα κρίση στον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου, που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, είναι σοβαρότερη από αυτές του 1973, 1979 και 2022 μαζί», δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

«Ο κόσμος δεν έχει ποτέ βιώσει μια διαταραχή στην παροχή ενέργειας τέτοιας έκτασης», είπε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην έκδοση της Τρίτης της γαλλικής εφημερίδας, σύμφωνα με το Reuters.

Τι ανέφερε ο Φατίχ Μπιρόλ

Πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η Ιαπωνία, η Αυστραλία και άλλες, θα υποφέρουν, αλλά οι χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι αναπτυσσόμενες, οι οποίες θα πληγούν από υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυξήσεις στις τιμές τροφίμων και γενική επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Τα κράτη-μέλη της IEA συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να απελευθερώσουν μέρος των στρατηγικών τους αποθεμάτων. Κάποια από αυτά έχουν ήδη απελευθερωθεί και η διαδικασία συνεχίζεται, σημείωσε ο Μπιρόλ.

Σε αντίδραση στις επιθέσεις από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, το Ιράν έχει σχεδόν πλήρως αποκλείσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, από τον οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλώντας αύξηση στις τιμές ενέργειας.

