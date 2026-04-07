Live: To Ιράν θα κλείσει τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ «αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου»

Το Ορμούζ τινάζει τις αγορές στον αέρα: «Η τωρινή κρίση ξεπερνά όλες τις ενεργειακές κρίσεις μαζί», λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

«Η τρέχουσα κρίση στον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου, που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, είναι σοβαρότερη από αυτές του 1973, 1979 και 2022 μαζί», δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

«Ο κόσμος δεν έχει ποτέ βιώσει μια διαταραχή στην παροχή ενέργειας τέτοιας έκτασης», είπε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην έκδοση της Τρίτης της γαλλικής εφημερίδας, σύμφωνα με το Reuters.

Τι ανέφερε ο Φατίχ Μπιρόλ

 

Πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η Ιαπωνία, η Αυστραλία και άλλες, θα υποφέρουν, αλλά οι χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι αναπτυσσόμενες, οι οποίες θα πληγούν από υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυξήσεις στις τιμές τροφίμων και γενική επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Τα κράτη-μέλη της IEA συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να απελευθερώσουν μέρος των στρατηγικών τους αποθεμάτων. Κάποια από αυτά έχουν ήδη απελευθερωθεί και η διαδικασία συνεχίζεται, σημείωσε ο Μπιρόλ.

Σε αντίδραση στις επιθέσεις από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, το Ιράν έχει σχεδόν πλήρως αποκλείσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, από τον οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλώντας αύξηση στις τιμές ενέργειας.

ΠΗΓΗ: CNN.GR

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

