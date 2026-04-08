«Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»: Νέα προκλητική ανάρτηση του Χουλουσί Ακάρ για την Κύπρο

Προ ημερών είχε υποστηρίξει ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στο νησί συνιστά αναπόφευκτη εξέλιξη

Σε προκλητικές δηλώσεις  προχώρησε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ακάρ ανέφερε πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα».

Παράλληλα, στις 2 Απριλίου είχε υποστηρίξει ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στο νησί συνιστά, κατά την άποψή του, αναπόφευκτη εξέλιξη.

Οι δηλώσεις του Τούρκου πρώην υπουργού επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το Κυπριακό, σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο σε διπλωματικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

