Ιράν: «Διόδια» στα Στενά του Ορμούζ υπό την απειλή ναρκών - Υποχρεωτικά νέα δρομολόγια για τα πλοία

Οι Φρουροί της Επανάστασης σπρώχνουν τη ναυσιπλοΐα στα ιρανικά χωρικά ύδατα - Στο ναδίρ οι διελεύσεις πετρελαιοφόρων παρά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δύο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.

«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (...) μέχρι νεοτέρας εντολής, (τα πλοία) πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα στρατιωτικό ανακοινωθέν που συνοδεύεται από θαλάσσιο χάρτη στον οποίο επιδεικνύονται τα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.

Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, τον «σταθμό διοδίων της Τεχεράνης», κατά την ορολογία της ναυτιλιακής επιθεώρησης Lloyd's List. Το δρομολόγιο εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού αυτού κι αποφεύγει την πιο ομαλή διαδρομή, πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.

Οι πρόσφατες διελεύσεις μοιάζουν να έγιναν ακολουθώντας αυτή, την εναλλακτική διαδρομή, που περνά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η οποία συμπεριλάμβανε το πλήρες άνοιγμα των Στενών, κρίσιμων για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, αφού έκλεισε σχεδόν εντελώς μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου και τελεί ακόμη υπό τον έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Από την 1η Μαρτίου ως την 27η Απριλίου, καταγράφηκαν 307 διελεύσεις πλοίων που μετέφεραν πρώτες ύλες, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler, ιδιοκτήτριας του ιστότοπου MarineTraffic—αριθμός μειωμένος κατά σχεδόν 95% σε σύγκριση με περιόδους ειρήνης.

Υπό κανονικές συνθήκες, γύρω στο 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προορίζεται για τις παγκόσμιες αγορές διέρχεται από αυτό το στενό πέρασμα που συνδέει τον Κόλπο με τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς.

