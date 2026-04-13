Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ λένε όχι σε επιχείρηση αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ δήλωσαν τη Δευτέρα ότι δεν θα εμπλακούν στο σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις εντάσεις μέσα σε μια ολοένα και πιο εύθραυστη συμμαχία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα συνεργαστεί με άλλες χώρες για να μπλοκάρει όλη την κυκλοφορία στη θαλάσσια οδό, μετά την αποτυχία των συνομιλιών του Σαββατοκύριακου να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της εξαετούς σύγκρουσης με το Ιράν. Στη συνέχεια, ο αμερικανικός στρατός διευκρίνισε ότι ο αποκλεισμός, ο οποίος θα ξεκινούσε στις 17:00 ώρα Κύπρου τη Δευτέρα, θα αφορούσε μόνο πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια.

«Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα. Άλλες χώρες θα συμμετάσχουν σε αυτόν», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή.

Ωστόσο, σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας και της Γαλλίας, δήλωσαν ότι δεν θα εμπλακούν στη σύγκρουση συμμετέχοντας στον αποκλεισμό, υποστηρίζοντας αντίθετα ότι είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνει ανοιχτή η θαλάσσια οδός από την οποία συνήθως διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, την οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Η άρνησή τους να συμμετάσχουν αποτελεί ακόμη ένα σημείο τριβής με τον Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να αποχωρήσει από τη στρατιωτική συμμαχία και εξετάζει την απόσυρση ορισμένων αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, μετά την άρνηση αρκετών χωρών να υποστηρίξουν την εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν, μη επιτρέποντας τη διέλευση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών από τον εναέριο χώρο τους.

«Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό», δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στο BBC.

«Η απόφασή μου ήταν πολύ σαφής: όποια κι αν είναι η πίεση — και υπήρξε σημαντική πίεση — δεν θα παρασυρθούμε σε αυτόν τον πόλεμο», είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε ενημερώσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ο Τραμπ θέλει συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο άμεσο μέλλον για τη διασφάλιση των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με διπλωμάτες που μίλησαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στα Στενά, εάν τα 32 μέλη του συμφωνήσουν στη συγκρότηση αποστολής, δήλωσε ο Ρούτε στις 9 Απριλίου.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμες να βοηθήσουν στην περιοχή, αλλά μόνο εφόσον υπάρξει βιώσιμο τέλος στις εχθροπραξίες και συμφωνία με το Ιράν ότι τα πλοία τους δεν θα δέχονται επιθέσεις.

Η Γαλλία θα οργανώσει διάσκεψη με τη Βρετανία και άλλες χώρες για τη δημιουργία πολυεθνικής αποστολής με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην πλατφόρμα Χ τη Δευτέρα.

«Αυτή η αυστηρά αμυντική αποστολή, ανεξάρτητη από τους εμπόλεμους, θα αναπτυχθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», ανέφερε ο Μακρόν.

Η Βρετανία εργάζεται πάνω σε τρόπους μείωσης των ασφαλίστρων για πλοία που διέρχονται από τα Στενά, μετά το τέλος των συγκρούσεων, σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ανοίξουν εκ νέου μέσω διπλωματίας, δήλωσε τη Δευτέρα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας ότι η δημιουργία διεθνούς δύναμης επιτήρησης θα ήταν περίπλοκη, καλώντας παράλληλα το ΝΑΤΟ να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του με τον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα τον Ιούλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ