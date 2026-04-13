Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Οργή στα social για τη φωτογραφία που τον εμφανίζει ως Ιησού μετά την επίθεσή του στον Πάπα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε τη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας παράλληλα τον Ποντίφικα ότι είναι «αδύναμος» στο ζήτημα της εγκληματικότητας και «κακός» στην εξωτερική πολιτική

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ και τον απεικονίζει ως Ιησού Χριστό, την ώρα που επιτίθεται στον Πάπα για τη στάση του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σχετικά άρθρα:

Στην εικόνα, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εμφανίζεται ως Χριστός, να θεραπεύει έναν άνθρωπο με το χέρι του, ενώ στο φόντο διακρίνεται η αμερικανική σημαία.

Η ανάρτηση που έχει προκαλέσει την οργή των χρηστών στα social media, έγινε λίγη ώρα αφότου κατηγορούσε τον Πάπα Λέοντα για «αδυναμία» στην εγκληματικότητα και «κακή» στάση στην εξωτερική πολιτική.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι «μεγάλος θαυμαστής» του Πάπα Λέοντα, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ φιλελεύθερο» και κατηγορώντας τον ότι δεν υποστηρίζει επαρκώς την αντιμετώπιση του εγκλήματος.

Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι «παίζει με μια χώρα που θέλει πυρηνικά όπλα».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτηση, λέγοντας ότι δεν θέλει έναν Πάπα που θεωρεί αποδεκτό το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ επανέλαβε ότι ο Πάπας Λέων είναι «αδύναμος» σε ζητήματα εγκληματικότητας και εξωτερικής πολιτικής.

 

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΜΚΔΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα