Ο πάπας Λέων απαντά στον αμερικανό πρόεδρο: «Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ»

Θα συνεχίσει να είναι μια δυνατή φωνή κατά του πολέμου, πρόσθεσε ο ποντίφικας.

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρομαι στο Ευαγγέλιο και θα συνεχίσω να μιλώ, με δυνατή φωνή, κατά του πολέμου», δήλωσε ο πάπας Λέων, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

«Δεν εννοώ να ξεκινήσω αντιπαράθεση μαζί του», πρόσθεσε ο ποντίφικας, από το αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε τη Δευτέρα το πρωί από τη Ρώμη και πρόκειται να προσγειωθεί στην Αλγερία και, στη συνέχεια, σε άλλες τρεις χώρες, στα πλαίσια της πρώτης επίσκεψης του πάπα Πρέβοστ στην αφρικανική ήπειρο.

Οι δηλώσεις του Λέοντα, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελούν απάντηση σε ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, στην οποία χαρακτήριζε τον πάπα «αδύναμο» και «κάκιστο σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική» ενώ εξέφραζε την άποψη ότι θα πρέπει να του είναι ευγνώμων για την εκλογή του από το κονκλάβιο των καρδιναλίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

